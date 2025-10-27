Eurocaja Rural reconoce el esfuerzo y la creatividad en el VIII Programa de Apoyo a Emprendedores de Guadalajara

El Centro de Nuevas Empresas de Guadalajara ha acogido este lunes el acto de entrega de premios de la VIII edición del 'Programa de Apoyo a Emprendedores de la provincia de Guadalajara', cuya finalidad es proporcionar a los participantes herramientas e instrumentos que agilicen el proceso de creación y generación de sus proyectos empresariales y modelos de negocios a través de la formación, entrenamiento y acompañamiento.

Los 20 proyectos participantes han tenido la oportunidad, tras varios meses de duro trabajo y esfuerzo, de exponer, en cinco minutos, su idea empresarial ante los tres miembros del jurado compuesto por María Soledad García, presidenta de CEOE-CEPYME Guadalajara, Pilar Muñoz, diputada de Promoción Económica de la Diputación provincial de Guadalajara y Silvia Díaz, directora territorial de Eurocaja Rural.

Tras estas exposiciones, y la deliberación del jurado, se ha declarado vencedor de esta edición a RTF Aeroclean, quien obtiene 2.500 euros. Su responsable se ha mostrado agradecido al jurado por el premio, al tiempo que ha reconocido lo positivo del programa y la experiencia vivida, ha informado la cooperativa de crédito.

RTF Aeroclean es la solución pionera de limpieza industrial y comercial con drones que sustituye los trabajos en altura por una tecnología más segura, rápida y eficiente, capaz de reducir costes y aportar valor inmediato a empresas y administraciones.

El segundo mejor proyecto, dotado con 1.000 euros, ha sido para Raizza Biocosmética, gracias a un proyecto centrado en la cosmética natural, así como en la educación medioambiental y talleres. Además de realizar actividades sociales en diferentes puntos de España y África.

Y el premio al tercer mejor proyecto, dotado con 500 euros, ha sido para Finca Natura, ubicada en Yunquera de Henares. Esta empresa ofrece ocio en familia, juego libre, respeto y cuidado de animales en libertad.

La presidenta de la patronal alcarreña, María Soledad García, junto con Pilar Muñoz, diputada de Promoción Económica de la Diputación provincial de Guadalajara y Silvia Díaz, directora territorial de Eurocaja Rural, acompañadas por Javier Arriola, secretario general de CEOE-CEPYME Guadalajara, han sido las encargadas de hacer entrega de los cheques de 2.500, 1.000 y 500 euros respectivamente y valorando, al mismo tiempo, el esfuerzo de todos los participantes, viendo la calidad y variedad de los productos y servicios ofrecidos por los emprendedores.

Desde Eurocaja Rural han destacado el trabajo, esfuerzo, calidad y creatividad de los trabajos premiados. Igualmente, se ha subrayado la valentía de los ganadores y finalistas por afrontar este nuevo reto, que persigue, por un lado, el propio crecimiento profesional y el de sus proyectos empresariales, pero, también, llevar a cabo nuevas soluciones que aporten valor al territorio y las personas.

Reconocimiento

La presidenta de CEOE-CEPYME Guadalajara afirmaba que todos los proyectos eran merecedores de un premio, al tiempo que esperaba que estos meses les hubieran servido para madurar sus ideas, así como les animó a seguir adelante con sus proyectos y lograr su sueño de ponerlos en marcha.

La diputada de Promoción Económica felicitó a todos los participantes por ser valientes recordando que la Diputación siempre estará al lado de las empresas, autónomos y emprendedores de la provincia, y recordó el gran porcentaje de proyectos que son de zonas rurales.

La VIII edición del Programa de Apoyo a Emprendedores de la provincia de Guadalajara, en los meses de formación, ha ofrecido a los 20 proyectos participantes una serie de herramientas a través de la formación, el entrenamiento y el acompañamiento, estando al lado del emprendedor en sus primeros pasos, orientando, cuando así ha sido el caso, en la maduración de su idea de negocio, en la planificación de sus estrategias empresariales, e incluso, analizando y localizando ayudas y subvenciones, tanto públicas como privadas.

Una formación que ha consistido en cinco tutorías individualizadas, donde cada tutor ha aportado al emprendedor un conocimiento teórico y práctico de las herramientas necesarias para la puesta en marcha o la consolidación de su proyecto empresarial.

Además, se desarrollaron tres sesiones grupales donde se pudieron ver las últimas tendencias en presentaciones y exposición de proyectos, así como un taller de planificación de objetivos para emprendedores.