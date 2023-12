Acaba la huelga de carteros en Ciudad Real: Correos revisará la situación de la plantilla

Los trabajadores de Correos de las unidades de reparto de Ciudad Real, Manzanares y Herencia, así como la Unidad de Servicios Especiales de la capital provincial, han puesto este lunes fin a la huelga que comenzó el pasado 21 de noviembre tras el compromiso de la empresa pública postal de revisar la situación de la plantilla en los diferentes servicios afectados.

Esta huelga, apoyada por la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) y el Sindicato Libre de Correos y Telecomunicaciones, podría haberse evitado "si Correos hubiese actuado con diligencia y reconocido desde el primer momento que las actuales carencias de trabajadores son enormes, más incluso para hacer frente a las campañas del 'Black Friday' y Navidad".

Según CSIF, Correos se ha comprometido a revisar los servicios de manera urgente, así como a mejorar los diferentes procesos internos y que también inciden en la calidad del servicio que se ofrece a la ciudadanía.

No obstante, CSIF y Sindicato Libre aseguran que permanecerán vigilantes sobre la implantación de los compromisos alcanzados con Correos, y no renuncian a convocar nuevas movilizaciones en caso de no cumplirse estos acuerdos.

Por último, tanto los trabajadores como CSIF y Sindicato Libre piden disculpas a la ciudadanía por todos los problemas ocasionados por esta huelga, pero insisten en que "no era posible ofrecer un servicio de calidad con el actual número de empleados, una inasumible sobrecarga de trabajo que genera ansiedad, estrés físico y emocional en toda la plantilla".

