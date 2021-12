Ángel Nicolás: "Hemos pasado del estado del bienestar al bienestar del estado"

El presidente de la Federación Empresarial Toledana (Fedeto), Ángel Nicolás, ha reivindicado este viernes el papel de las empresas como generadoras de empleo y riqueza, y ha expresado su preocupación por la "estigmatización" que se hace del empresario.

En la gala de entrega de los XXV Galardones Empresariales de Fedeto, que ha recuperado este año la presencialidad que no tuvo el año pasado por la pandemia de coronavirus, el presidente de la organización empresarial toledana ha asegurado que "en este país cuesta mucho ser empresario".

Según ha dicho Nicolás, que dejará el cargo los próximos días aunque se mantendrá como máximo responsable de la patronal castellano-manchega Cecam, el colectivo empresarial tiene fijados unos retos "que siguen año tras año y que los diferentes gobiernos no han conseguido resolver, como es el de la creación de industria, ya que "España fue un país muy industrioso y ahora ya no lo es tanto", así como la inversión en infraestructuras, "pero en infraestructuras que son razonables", ha puntualizado.

En este sentido, ha criticado "cómo podemos estar pensando en poner un impuesto a unas autovías que hemos pagado con nuestros impuestos y que además están amortizadas".

Y ha añadido: "Vamos a dedicarnos a hacer cosas más interesantes que esa, a preocuparnos de problemas que tenemos", como el del medioambiente, que está sin resolver, el de la reforma educativa, el de la política del esfuerzo, el de la reforma energética, o el de la reforma de la Administración pública, que según Nicolás "no deja de ser un mastodonte en un país como España".

"Uno tiene la sensación que hemos pasado de estar dirigidos a lo que conocemos como el estado del bienestar estar dirigidos más bien al bienestar del estado", ha aseverado Nicolás, que ha añadido: "Los que tenemos que estar a gusto somos los ciudadanos y si además los ciudadanos son empresarios más aún, porque son los que te van a resolver problemas de impuestos, de conciliaciones sociales, de generación de empleo, de distribución de riqueza".

Impuestos

Por ello, ha abogado por que los políticos, con independencia del partido que sean, "entiendan que la presión fiscal nos asfixia y que las subidas de cotizaciones sociales perjudican al empleo", y ha considerado que "tienen que entenderlo, porque se ha demostrado a lo largo de la historia".

En este contexto, Nicolás se ha mostrado muy preocupado "por la estigmatización que se hace del empresario", a pesar de que "los empresarios venimos siempre defendiendo que si no hay empresas no hay futuro, no hay empleo y no hay riqueza".

Nicolás se ha preguntado: "Qué estamos haciendo mal o quién se empeña en que tengamos esa cara tan poco amable que tenemos en la sociedad, donde cualquier cosa que pasa la culpa es del empresario".

Sigue los temas que te interesan