Tres centros de FP de Castilla-La Mancha, seleccionados para la IX Convocatoria de Ayudas CaixaBank Dualiza

Un total de tres centros educativos de Formación Profesional de Castilla-La Mancha han sido seleccionados para participar en la IX Convocatoria de Ayudas Dualiza, impulsada por CaixaBank Dualiza y la Asociación de Centros de Formación Profesional FPEmpresa. Estos centros han sido reconocidos por su impulso y colaboración en alguno de los 38 proyectos de FP más innovadores de todo el país, que se desarrollarán a lo largo del curso escolar 2025-2026 y que destacan por su capacidad para transformar y enriquecer la formación profesional a través de propuestas pioneras y colaborativas.

Los centros de Castilla-La Mancha destacan por su apuesta en salud, movilidad asistida y sostenibilidad urbana en FP. La EFA Oretana (Burguillos de Toledo, Toledo) liderará el desarrollo de un prototipo de vehículo asistencial eléctrico con sensores biomédicos y una app de gestión de datos para mejorar la autonomía de personas dependientes. El IES Lorenzo Hervás y Panduro (Cuenca) coordinará un ensayo comparativo de nanofármacos para analizar su efecto diferencial sobre líneas celulares de cáncer de mama. El IES Atenea (Ciudad Real) colaborará en la mejora de la eficiencia energética de edificios educativos mediante la aplicación de sistemas de aislamiento térmico exterior.

En total, 58 centros educativos han sido seleccionados en todo el país, ocho más que en la edición anterior. Las iniciativas seleccionadas implican a 2.860 estudiantes, de los que 108 cursan FP Dual Intensiva, y a 279 docentes, reforzando el papel de la FP como generadora de conocimiento aplicado y de soluciones para retos reales del entorno productivo.

Tendencias

La diversidad temática vuelve a ser uno de los rasgos principales de la convocatoria, con proyectos que reflejan tanto las necesidades del mercado laboral como los retos globales en sostenibilidad, salud y digitalización.

Inteligencia Artificial y tecnologías inmersivas

- IA para detectar errores en el posicionamiento del paciente para radiografías.

- Aplicaciones móviles que transforman la voz robótica de electrolaringe en una voz natural personalizada mediante IA.

- Rutas ciclistas inmersivas con realidad virtual y sistemas de entrenamiento interactivos.

- Herramientas digitales avanzadas para la gestión de prácticas y evaluación competencial.

- Espacios 3D generados mediante Gaussian Splatting aplicados a proyectos del alumnado.

Salud digital, biotecnología y técnicas analíticas avanzadas

- Ensayo comparativo de nanofármacos en líneas celulares de cáncer de mama.

- Proyectos de microbiología avanzada y fagoterapia como alternativa a antibióticos.

- Formación especializada en espectrofotometría, ELISA o Western blotting.

- Aplicaciones móviles para promover el uso seguro de medicamentos y hábitos saludables.

Agricultura inteligente y monitorización ambiental

- Redes de sensores agroclimáticos y sondas ambientales.

- Monitorización mediante drones del caracol manzana y de la salinidad del Delta del Ebro.

- Comparativas de cultivos ecológicos y biodinámicos y análisis nutricional de variedades locales.

- Invernaderos solares móviles con vidrio fotovoltaico y sistemas domotizados.

Energías renovables, eficiencia y domótica

- Vending alimentado por energía solar con monitorización digital.

- Diseños de aislamiento sostenible mediante lana.

- Mejora de la eficiencia energética de edificios a través de SATE.

- Sistemas automatizados de control de inundaciones.

Inclusión, accesibilidad y cultura

- Herramientas inclusivas para permitir a personas invidentes acceder a espectáculos de danza.

- Juegos, materiales deportivos y equipamientos adaptados para personas mayores o con movilidad reducida.

- Creación de documentales sobre la realidad del pueblo gitano.

- Poemarios ilustrados y proyectos culturales realizados íntegramente por el alumnado.

Digitalización de pymes y economía creativa

- Agencias simuladas de marketing digital para dar servicio a empresas locales.

- Diseño y fabricación de componentes optimizados para bicicletas de competición.

- Prototipos constructivos, vehículos asistenciales eléctricos y soluciones con sensores biomédicos.

En conjunto, los proyectos seleccionados abarcan un amplio espectro de familias profesionales, con especial protagonismo este año de Sanidad, Agraria, Electricidad-Electrónica, Informática y Química, alineándose con sectores emergentes y con las prioridades de la nueva Ley de FP.

10 iniciativas en red

Entre los 38 proyectos seleccionados destaca la presencia de 10 iniciativas desarrolladas en red, impulsadas de forma conjunta por varios centros educativos, lo que refuerza la cooperación interterritorial y la transferencia de conocimiento entre comunidades. El conjunto de proyectos cuenta además con la implicación de 70 entidades colaboradoras —entre empresas, asociaciones, administraciones locales y organizaciones sociales—, consolidando un ecosistema estable de alianzas que conecta la FP con las necesidades reales del tejido productivo.

Para su selección, la comisión evaluadora ha valorado especialmente el carácter innovador y aplicable de las propuestas, su capacidad de transferencia, la diversidad de agentes implicados y su impacto social, así como la alineación con los Objetivos de Desarrollo Sostenible, con especial presencia de los ODS 4, 9 y 12. También se ha tenido en cuenta la sostenibilidad a largo plazo y la calidad del plan de trabajo

En este contexto, la directora de CaixaBank Dualiza, Paula San Luis, ha destacado cómo la convocatoria "consolida un ecosistema de innovación en la FP que genera valor real para el alumnado, para los centros y para las empresas, demostrando la capacidad de los docentes y de su compromiso para responder a los retos del mercado laboral desde una perspectiva moderna, inclusiva y conectada".

Por su parte, el presidente de FPEmpresa, Luis García, ha subrayado que esta edición refuerza "el compromiso extraordinario del profesorado, capaz de impulsar proyectos que combinan innovación, utilidad social y colaboración con empresas en un momento de plena implantación del nuevo sistema de FP".

La Convocatoria de Ayudas Dualiza se consolida como uno de los principales motores de innovación en la Formación Profesional en España. En sus nueve ediciones se han impulsado más de 300 iniciativas educativas entre las que se han repartido casi 3.5 millones de euros para hacerlas posibles en todas las comunidades autónomas. La relación completa de proyectos seleccionados puede consultarse en www.caixabankdualiza.es.

