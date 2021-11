El Servicio de Capacitación CECAP cumple 15 años: un proyecto "único" que inició el cambio

Tras quince años de continua innovación y metamorfosis, cumpliendo con su principal objetivo de servir como herramienta para que las personas más vulnerables de nuestra sociedad alcancen sus objetivos personales, abrazando el sabor de las oportunidades y sintiéndose parte de nuestra comunidad, “podemos decir con total certeza que el tiempo ha dado la razón al Servicio de Capacitación CECAP”.

Cuando Andrés Martínez Medina, por aquel entonces un joven psicólogo entregado y comprometido acuñó esta terminología, huyendo de etiquetas sesgadas, con la ilusión de abrir el camino a una nueva forma de entender la realidad de las personas con discapacidad, pocos fueron los que confiaron en que fuera posible. Incluso algunas de las familias que hoy han visto cómo sus hijos o hijas conseguían el preciado tesoro de eliminar la institucionalización y vivir en plena inclusión, hablaban de utopía en las primeras reuniones en las que este joven en compañía de personas como Sonia Hernández, logopeda ilusionada con la posibilidad de construir algo diferente, hablaban de empoderamiento personal, especificidad vs discapacidad, apoyos vs terapia, comunidad vs institución, persona vs diagnóstico, capacitación vs asistencia.

Este proyecto tan disruptivo en aquellos años bien podría haberse diseñado desde el ámbito privado, pudiendo haber tomado la forma de uno de tantos gabinetes profesionales costeados por los “pacientes” y sus familias. Sin embargo, el hoy presidente del Grupo de Entidades Sociales CECAP, tenía claro que ese formato no representaría los valores de un modelo de trabajo que debía garantizar la igualdad de oportunidades desde una perspectiva inclusiva, entendiendo que la persona es mucho más que un diagnóstico, necesitada de terapias o rehabilitación.

Por este ideal y otras muchas cuestiones que hoy en día siguen siendo las premisas fundamentales del primer Servicio de Capacitación de nuestro país, Martínez Medina encontró la complicidad de su Gobierno Regional, soñando con abrir un nuevo escenario en la política social relacionada con la tipología de recursos de atención a personas con discapacidad. Tras varios intentos, se dio la oportunidad de mantener una reunión con el organismo competente en aquel momento, la Dirección General de Personas Mayores y Discapacidad tal y como se llamaba entonces, liderada por el que hoy sigue siendo director general, Javier Pérez. “Fue una reunión tensa donde tuve que defender con pasión las ideas que tenía en la cabeza. Querían saber si aquel joven estaba preparado para liderar algo así y creo que les demostré que estaba dispuesto”, enfatiza el presidente de la Entidad.

Nacimiento

Algunos meses después nacía CECAP, en el año 2006, gracias al respaldo que aún hoy se mantiene del Gobierno Regional de Castilla La Mancha. Surgía de forma oficial, el primer Servicio de Capacitación en nuestro país, siendo nuestra región la primera en poner en marcha este tipo de dispositivos en el territorio nacional. “Nunca olvidaré esa llamada de teléfono en la que Mª Carmen González, jefa de servicio de la Dirección General de Discapacidad en la Consejería de Bienestar Social, me trasladó la noticia de su apoyo. En ese momento me abordó una gran ilusión y una tremenda responsabilidad porque conocía que contaba con financiación aportada por todos los ciudadanos y ciudadanas de esta región. No podíamos fallar”.

El compromiso adquirido fue tal que, en tan solo quince años, el Servicio de Capacitación CECAP ha tenido un crecimiento exponencial tanto en participantes, como profesionales, proyectos y “por qué no decirlo, cuenta de resultados como consecuencia de una fidelización con su principal valedor”, la Junta de Comunidades de Castilla La Mancha y una estrategia de gestión basada en el desarrollo interno y la generación de recursos propios.

Andrés Martínez Medina, presidente Grupo Entidades Sociales CECAP

A la vanguardia del tercer sector

Pronto, los resultados tuvieron eco fuera de la región y muchos organismos y entidades sociales que operaban en otros territorios nacionales e internacionales se pusieron en contacto para saber de su metodología. Tal y como afirman, CECAP siempre ha tenido un claro sentido de apertura y colaboración. En la actualidad coordinan la acción de la RED GADE, conformada por universidades de más de veinte países de habla hispana y portuguesa. Han desarrollado proyectos en países como Hungría, donde gestionaron un hotel cuyo personal eran jóvenes con discapacidad. Fue el primer proyecto de estas características en este país, ya en el año 2007.

Pero todo esto no era suficiente, en nota de prensa expresan que quien conoce a Andrés Martínez no tarda en entender por qué CECAP está en continuo movimiento, reinventándose y actualizándose con el objetivo de estar en la vanguardia de la innovación social.

Durante estos años, se crearon nuevas herramientas que hoy conforman el Grupo de Entidades Sociales CECAP, entendiendo que el hecho de capacitar y empoderar a la persona con discapacidad no era suficiente para garantizar su inclusión. Era necesario poder actuar sobre la sociedad. Por eso, su presidente habla de una acción bidireccional marcada por la actuación sobre la persona y como no, sobre aquellos actores comunitarios que actúan en nuestro entorno.

Teniendo en cuenta esta reflexión, nace FUTURVALIA Multiservicios Empresariales, herramienta organizacional cuyo objetivo es trabajar con y para las empresas favoreciendo la generación de oportunidades de empleo bajo la fórmula de contratación por cuenta ajena. Poco después, nacería CECAP JOVEN con el objetivo de favorecer la participación comunitaria y el acceso a experiencias de aprendizaje no formal de jóvenes con discapacidad, fomentando acciones de ocio y tiempo libre, formación juvenil o voluntariado. Esta herramienta organizacional crea MOVILIZA-T, la única APP móvil en el mundo con geolocalización para favorecer la participación de la ciudadanía en acciones sociales a través del voluntariado.

En el año 2013, surge Fundación CIEES, bajo el patronato de las tres organizaciones que conformaban el Grupo CECAP hasta el momento. Gracias a esta herramienta organizacional, CECAP comienza a relacionarse con grandes, medianas y pequeñas empresas que desean liderar proyectos sociales, lo que posibilita al grupo la creación de proyectos de gran impacto como BLO Salud o Social Business Factory, proyectos que buscan por un lado evaluar y analizar el estado de salud general y cognitiva de todos los participantes y favorecer el emprendimiento de éstos, respectivamente.

Por último, hace apenas tres años, con el objetivo de responder a la necesidad de formación profesional de jóvenes con discapacidad, nace la Escuela de Desarrollo e Innovación Social (EDIS), cumpliendo por fin con el sueño de que personas que no han obtenido una titulación académica puedan formarse en oficios con total calidad, favoreciendo de esta forma su acceso al mercado laboral.

En al año 2013, siete años después de la aparición de CECAP, los Servicios de Capacitación fueron reconocidos en la legislación de nuestra región, como dispositivos de atención y apoyo a las personas con discapacidad. Gracias a esta nueva forma de hacer, nuestra región consiguió fondos europeos para la creación de nuevos Servicios de Capacitación en nuestra región, llegando a ser un total de veintidós en la actualidad. Andrés Martínez lamenta que no se haya consolidado un modelo de trabajo unificado en estos dispositivos, aunque confía en que finalmente se pueda generar una misma forma de hacer y entender la esencia de estos dispositivos. “Existen herramientas para poder lograrlo, hemos creado tecnología que posibilita que cualquier profesional que trabaje en estos servicios disponga de los medios más avanzados para desarrollar su labor, tenemos el conocimiento atesorado por años de experiencia y acreditado por algo que hemos construido nosotros mismos. Además, siempre lo hemos puesto a disposición de nuestro gobierno como no podría ser de otra manera”, cuenta Martínez.

Cambio, progreso, innovación y evolución

Han sido “quince años en los que Grupo CECAP, gracias al respaldo del Gobierno de Castilla la Mancha, ha conseguido que un nuevo modelo de intervención”, basado en reconocimiento de la persona y sus objetivos personales sea una realidad en nuestra región. “Creo que CECAP ha llegado a dónde tenía que llegar, a partir de ahora no creo que el desarrollo sea tan vertiginoso. Vamos a mejorar internamente y aportaremos nuevas herramientas, pero el gran cambio ya no es cosa de nosotros sino es cosa de nuestro sistema público. Ahora tenemos un reto importante: unificar criterios, formar profesionales o regular todas las herramientas. Vamos en esa dinámica y ojalá que en los próximos quince años podamos hablar de que no hay un solo CECAP, sino que hay muchos trabajando de una forma unificada”.

Participantes, familias, profesionales, colaboradores, proveedores y toda la sociedad en su conjunto forma parte de la capacitación de las personas en situación de vulnerabilidad por razones de discapacidad. “Todos representan a este proyecto y he luchado toda mi vida porque esto no se atribuya a Andrés Martínez Medina. Si tuve algún mérito fue tener ingenuidad y atrevimiento para llamar a las puertas necesarias con un mensaje correcto. Al final esto es de todos. En CECAP somos personas que apoyan a personas”.

