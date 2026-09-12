Núñez promete que en la caza de Castilla-La Mancha "van a mandar los cazadores" y será una prioridad si gobierna

El presidente del PP de Castilla-La Mancha, Paco Núñez, ha situado este sábado la caza entre las prioridades de su futuro Gobierno regional y ha lanzado un mensaje dirigido directamente al sector desde la Feria Nacional de la Caza, Pesca y Turismo (Fercatur) en Ciudad Real: "En la caza van a mandar los cazadores".

Núñez ha defendido durante su visita a Fercatur que sean los propios profesionales y aficionados quienes participen en las decisiones sobre el futuro de una actividad que considera estratégica para Castilla-La Mancha.

Según ha asegurado, dentro de unos meses se producirá un cambio de Gobierno en la región y la caza ocupará "el protagonismo que merece" en su agenda política.

"Si mandan los cazadores en la caza, no mandan otros que no son cazadores", ha señalado el líder de los populares castellanomanchegos, que ha vinculado esta reivindicación con su rechazo a determinadas políticas de bienestar animal.

Núñez ha recordado que el PP no apoyó la Ley de Bienestar Animal y ha asegurado estar "radicalmente" en contra de este tipo de normas. Su posición pasa por que quienes no forman parte del sector cinegético no sean quienes decidan sobre el futuro de la actividad.

Cazar en los parques nacionales

Entre las medidas que ha planteado se encuentran algunas de las principales reivindicaciones del sector, como la recuperación de la actividad cinegética en fincas de los parques nacionales y una mayor protección de la caza menor, con especial atención a la perdiz roja.

El presidente del PP regional ha defendido la necesidad de adoptar "decisiones valientes" y ha presentado la caza como una actividad que va mucho más allá de la propia práctica cinegética.

Autoridades en Fercatur. PP CLM

"La caza es turismo y es naturaleza", ha afirmado Núñez, que ha destacado su capacidad para atraer visitantes tanto a la provincia de Ciudad Real como al conjunto de Castilla-La Mancha.

En este sentido, ha apostado por poner en marcha programas de protección turística del sector cinegético, con el objetivo de que el turismo asociado a la caza cuente con el respaldo y el impulso del Gobierno autonómico.

También ha reivindicado su dimensión medioambiental. "La caza es biodiversidad y protección de la naturaleza", ha asegurado, al considerar que la actividad contribuye a mantener de forma sostenible el medio ambiente y los ecosistemas.

Carne de caza

Núñez ha puesto además el foco en la carne de caza y la gastronomía cinegética. A su juicio, Castilla-La Mancha es "una potencia" en este ámbito y debe aspirar a convertirse en la primera potencia europea de carne de caza y gastronomía vinculada a la actividad cinegética.

El dirigente popular también ha reivindicado el papel de las sociedades locales de caza, a las que ha definido como organizaciones "muy importantes desde el punto de vista social en todo nuestro territorio".

Ha destacado que están integradas por miles de cazadores de Castilla-La Mancha y ha defendido su papel como "motor de economía" para los pueblos, especialmente por la actividad que generan en el medio rural.

Por ello, ha reclamado que la futura política cinegética de la región incorpore "toda la voluntad del sector cinegético".

Homenaje a Agustín Palomino

Durante su presencia en Fercatur, Núñez ha participado también en el homenaje al recientemente fallecido Agustín Palomino, al que ha definido como "un referente del mundo de la caza".

Homenaje a Agustín Palomino. PP CLM

El líder del PP castellanomanchego ha destacado el trabajo desarrollado por Palomino desde la provincia de Ciudad Real para "proteger al sector cinegético, por impulsarlo y por consolidarlo como uno de los sectores más importantes desde el punto de vista económico, turístico y medioambiental".

Núñez ha recordado asimismo el vínculo personal de Palomino con Lola Merino, diputada del Grupo Parlamentario Popular en las Cortes de Castilla-La Mancha, y ha explicado que participa "con emoción" en el reconocimiento.

El presidente del PP regional ha aprovechado finalmente su visita para reivindicar que su apuesta por la caza no se limita a las declaraciones y ha puesto como ejemplo el trabajo realizado durante esta legislatura por la Diputación Provincial de Ciudad Real, presidida por Miguel Ángel Valverde.

"Nosotros damos ejemplo", ha afirmado Núñez, que ha destacado el impulso dado a la carne de caza, al museo de la caza y a la propia Fercatur, además del trabajo de la institución provincial para situar la actividad cinegética en el centro de la agenda política de una provincia que ha definido como "la más cinegética del país".