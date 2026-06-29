Pedro Barato se presentará a reelección de líder de Asaja con más del 90 % de los apoyos: lleva en el cargo desde 1990

El presidente de Asaja, el ciudadrealeño Pedro Barato, ha avanzado que este martes presentará su candidatura a la reelección para seguir liderando la organización agraria con el aval de 39 de las 43 territoriales que la componen, más del 90%.



En declaraciones concedidas a Efe, Barato ha asegurado que los miembros de Asaja decidirán en asamblea este 30 de junio si continúa como presidente con una candidatura avalada por una amplia mayoría de la organizaciones frente a las 4 que apoyan al aspirante alternativo, Juan Ramón Alonso.



Barato (Calzada de Calatrava, Ciudad Real) ha convocado la elección conforme a las normas internas del sindicato que lidera de forma ininterrumpida desde 1990.





La candidatura alternativa está encabezada por el presidente provincial de Asaja en Valladolid, Juan Ramón Alonso, acompañado por los presidentes en Badajoz, Juan Metidieri, y en Burgos, David Martínez.



Además, cuenta con el apoyo de la organización en Ávila, hasta hace unas semanas dirigida por el actual consejero de Agricultura de Castilla y León, Joaquín Antonio Pino (Vox).