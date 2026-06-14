Sale a la venta una finca con viñedos, bodega propia y casa rural en el corazón de la Mancha por 3 millones de euros

Imagen de la bodega puesta a la venta y publicada en la web Agroanuncios.

El mercado inmobiliario ofrece a menudo diferentes oportunidades de inversión. Una de ellas es la que acaba de aparecer en Socuéllamos (Ciudad Real) donde se ha puesto a la venta una finca de viñedos con bodega propia y una casa rural.

Según figura en la web Agroanuncios, se trata de un espacio de 6 hectáreas que además de vides posee una bodega integrada en la Denominación de Origen (DO) La Mancha.

El anuncio detalla que la bodega, creada en 2007, se encuentra a pleno rendimiento y elabora "vino de autor muy bien considerados" en el mundo de la enología.

Interior de la casa rural.

La bodega crea estos caldos a partir de las uvas que recolecta en la propia finca y de otras que compra a viticultores de la zona. Con esta materia prima produce y embotella vino que exporta a 12 países y que también vende en el mercado nacional.

El precio de salida de esta finca es de 3 millones de euros.