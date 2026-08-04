Sale a subasta una finca de Guadalajara de 26.000 m² con un descuento del 94 %: la puja concluye el 31 de agosto

La plataforma de subastas Escrapalia ha vuelto a poner en el mercado otra ganga inmobiliaria. Se trata de una finca de más de 26.000 metros cuadrados de suelo rústico no urbanizable en el término municipal de Yebes (Guadalajara) con un descuento de casi el 94%.

El activo, ubicado concretamente en el polígono 501 (Cerro Perchas), sale a subasta por un precio de salida de 11.750 euros, mientras que el valor de tasación original es de 190.000 euros.

La oferta se enmarca dentro de la fase final de liquidación de Reyal Urbis, uno de los gigantes del sector inmobiliario en España que entró en concurso de acreedores en 2013.

Parcela que se subasta. Escrapalia

Aquellos interesados en participar en la subasta deberán realizar un depósito de garantía de algo más de 3.800 euros antes del 31 agosto, cantidad que será devuelta a quienes no resulten ganadores. Para el mejor postor, dicha cifra se computará como parte del precio final de venta.

Junto al suelo de Yebes, Escrapalia ha lanzado otros tres activos en esta misma tanda que suman 94.000 metros cuadrados en ciudades como Murcia, Arganda del Rey (Madrid) y Santa Cruz de Bezana (Cantabria). En conjunto, estos terrenos salen a la venta por poco más de 268.000 euros pese a estar valorados en 1,5 millones.

La liquidación de Reyal Urbis sigue en curso, es más, desde que se activó este plan de venta masiva, Escrapalia ha gestionado la subasta de 192 activos inmobiliarios del grupo. Esta nueva finca en Albacete representa una gran oportunidad para acceder a terrenos a un precio ínfimo.