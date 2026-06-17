La patronal de Castilla-La Mancha se disculpa por llamar "memos" a los jóvenes y reclama "atención" para la salud mental

La Confederación Regional de Empresarios de Castilla-La Mancha (Cecam) ha pedido disculpas a "todas aquellas personas que se hayan podido sentir ofendidas" por las declaraciones que su presidente, Ángel Nicolás, formuló este martes y en las que tildó de "memos" a los trabajadores jóvenes.

La patronal regional ha solicitado la "máxima atención" para abordar los problemas de salud mental que sufre parte de la población y que constituyen una causa recurrente de baja laboral en el conjunto del país.

En un comunicado remitido a los medios este miércoles, la confederación empresarial ha argumentado que ni la propia Cecam ni su máximo dirigente cuestionan "en ningún caso" la existencia de este tipo de dolencias y su impacto en la sociedad.

Al contrario, consideran los problemas relacionados con el ánimo una cuestión "que requiere de la máxima atención por parte de los servicios públicos y de la respuesta colectiva del conjunto de la sociedad".

Desde Cecam han subrayado que, "más allá de la forma en la que se trasladó el mensaje", el objetivo de Nicolás con su intervención era "poner el foco en la creciente preocupación que genera el aumento descontrolado del absentismo y sus consecuencias para la actividad empresarial".

Según la nota de prensa enviada por la patronal de Castilla-La Mancha, su presidente trataba de subrayar la falta medidas políticas dirigidas a paliar una situación —la del aumento de empleados que no acuden a su puesto de trabajo— que genera "un muy importante coste en todos los órdenes para las empresas".

Durante un encuentro sobre absentismo laboral, Nicolás achacó a la supuesta falta de "fortaleza mental" el aumento de bajas por salud mental entre los trabajadores más jóvenes, y añadió que acuden al médico porque "les ha dejado la novia", una descripción que les valió el apelativo de "memos".

Que no "se banalice la salud mental"

Horas antes del comunicado de Cecam, la consejera portavoz del Gobierno de Castilla-La Mancha, Esther Padilla, ha calificado de "totalmente desafortunadas" las declaraciones de Nicolás. "Ayer se equivocó y cometió un error importante: ni es verdad que los jóvenes sean memos ni es justo que se banalice la salud mental de nadie".

Padilla ha alertado sobre el peligro de hacerlo en el caso de los jóvenes que "no lo tienen nada fácil" y que viven una época condicionada por muchas circunstancias que van desde el exceso de uso de redes sociales a los problemas de emancipación o la dificultad de acceso a la vivienda.