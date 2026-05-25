"Ni maltratada ni beneficiada": la factura fiscal de Castilla-La Mancha se parece a la de otras regiones "análogas"

El pago de impuestos en Castilla-La Mancha es similar al de otras comunidades autónomas con características parecidas. En el caso del IRPF, el tributo "más popular" —como lo define el Consejo General de Economistas—, los residentes de la región abonan cantidades próximas a la media nacional. No obstante, el desembolso que han de afrontar es ligeramente superior al de algunos territorios vecinos.

En términos tributarios, Castilla-La Mancha no es "la más cara ni la más barata" de las regiones españolas. Sin embargo, por un salario bruto de 30.000 euros en Castilla-La Mancha "se pagarían 328 euros más que en la Comunidad de Madrid, 125 euros más que en la Comunidad Valenciana y 65 euros más que en Andalucía", comenta Raquel Jurado, técnica del Servicio de Estudios del Consejo General de Economistas.

La brecha, explica Jurado, "se repite para todos los niveles de renta". En todo caso, la factura fiscal de los ciudadanos de Castilla-La Mancha "es análoga a la de otras comunidades de las mismas características". La región, según describe el Panorama de la Fiscalidad Autonómica y Foral 2026, "no está especialmente maltratada ni beneficiada".

Ante una hipotética herencia de 800.000 euros, Castilla-La Mancha "sale como una de las comunidades en las que más se paga el impuesto", añade la analista. Aunque el impuesto sobre este acto administrativo se mantiene, la Junta de Comunidades "incluye bonificaciones para herencias de hasta 300.000 euros". Es decir, si un residente en la región heredase "como máximo 175.000 euros, se bonificaría al 100 % y, por tanto, pagaría 0 euros de impuestos".

Conforme la herencia se incrementa, "se aplican bonificaciones decrecientes hasta un 80 % para un máximo de herencia de 300.000 euros", recuerda. En el caso de las donaciones "pasa un poco lo mismo" cuando se produce entre familiares directos y no sobrepasan los 240.000 euros.

El informe 'Panorama de la Fiscalidad Autonómica y Foral 2026' se ha presentado en la sección de Toledo del Colegio de Economistas de Madrid. EL ESPAÑOL de Castilla-La Mancha

Estas cifras, "que suelen ser las más recurrentes entre los ciudadanos", apunta Jurado, "sí que están bien tratadas y bonificadas". Por tanto, las cantidades a partir de las que se tiene que liquidar el impuesto "son las más altas". Una herencia o una donación de 800.000 euros supone una "cuantía significativa", subraya. Se trata de un escenario absolutamente inusual.

En el caso de las transmisiones patrimoniales, el tipo impositivo que se aplica con carácter general en la región es del 9 %. Respecto a otras "comunidades autónomas colindantes es un poco elevado": así, en la Comunidad de Madrid es del 6 % y Andalucía, del 8 %.

Para la adquisición de vivienda "sí que se regulan tipos más bajos" que pueden beneficiar a los ciudadanos que deseen adquirir una vivienda en Castilla-La Mancha. "Y pasa un poco lo mismo con actos jurídicos documentados", el impuesto que se abona por la escrituración de la compra de una vivienda o la formalización de una hipoteca. "Comparativamente, el tipo general está un poco más elevado que en Madrid o Andalucía, pero también se regulan otra serie de tipos para situaciones concretas".

Posibilidades de mejora

Desde la sección de Toledo del Colegio de Economistas de Madrid plantean la revisión de algunas deducciones, "por ejemplo, en el impuesto sobre la renta". En una reunión celebrada este lunes con el consejero de Hacienda y Administración Públicas, Juan Alfonso Ruiz Molina, el grupo de expertos ha planteado condiciones más laxas que beneficien al grueso de los ciudadanos.

La desgravación por compra de material escolar ha sido uno de los casos esgrimidos ante el representante del Gobierno autonómico que preside Emiliano García-Page. Miles de vecinos "incurren en ese gasto y piensan que pueden aplicarla", comenta Jurado. "Pero requisitos como la base liquidable —u otros— son tan estrictos que al final resulta que ninguno [de los contribuyentes] los cumple para podérsela aplicar de manera efectiva".

En la misma línea, se ha manifestado Rubén Gimeno, secretario técnico del Registro de Economistas Asesores Fiscales. "Las deducciones autonómicas son muchas, hay muchísimas, pero son más nominativas que efectivas".

Desde este colectivo lamentan las rigideces que dificultan el acceso a algunas exenciones o reducciones. "Como hay tantos requisitos, muy pocos afortunados pueden aplicarlas", ha comentado Gimeno. "Al final, el coste de recaudación para Castilla-La Mancha o el resto de comunidades no es tanto, porque aunque haya muchas deducciones autonómicas, son pocos los privilegiados que las pueden aplicar".

Desde el Consejo General de Economistas estiman "conveniente" que "esos límites absolutos de base liquidable" y otros requisitos relacionados con los ingresos de los contribuyentes de la región "se revisasen al alza para adecuarlos a lo que cobra una familia de clase media".