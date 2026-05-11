Así es el elegante y exclusivo palacete que se vende en Ciudad Real por 1,7 millones: ha sido rebajado 500.000 euros

No solo de pisos y casas está compuesto el mercado inmobiliario. También existen una serie de propiedades en venta que, por su elevado precio, solo están al alcance unos pocos. Es el caso del palacete que se vende en pleno centro de Valdepeñas por 1,7 millones de euros, un precio que es 500.000 euros más barato que hace unos meses.

Con una superficie de 1.197 metros cuadrados y declarada como Bien de Interés Cultural (BIC), la fachada de la vivienda conserva elementos característicos del modernismo arquitectónico, como los amplios ventanales enrejados, el balcón corrido de la primera planta y un mirador acristalado con forja ornamental.

Según la web Rústicas Singulares, el portal de entrada conduce a un amplio vestíbulo donde sobresalen los artesonados de madera, los estucos, los suelos de baldosa hidráulica y una imponente escalera que asciende a la primera planta, con barandilla de caoba y alfombra de la Real Fábrica.

Palacete en venta en Valdepeñas. Foto: Rústicas Singulares.

Palacete en venta en Valdepeñas. Foto: Rústicas Singulares.

En la planta baja cuenta con dos despachos convertibles en dormitorios, una sala de estar, un baño, un luminoso salón, una cocina con despensa y una salida al jardín, además de la escalera de servicio que conecta con una bodega, la primera planta y la buhardilla.

La primera planta se organiza en torno a un amplio salón distribuidor. Alberga cuatro dormitorios, dos baños, un aseo, salón comedor, sala de estar, cocina y cuarto de plancha. Desde la escalera de servicio se accede al desván superior.

Palacete en venta en Valdepeñas. Foto: Rústicas Singulares.

El jardín incluye una terraza, fuente y una agradable piscina. Además, dispone de acceso para vehículos hasta el garaje y dependencias vinculadas a las antiguas labores agrícolas, como cuadras, cocina para trabajadores y diversas estancias auxiliares.

Se trata de un espacio idóneo para destinarlo a hotel, lugar exclusivo para eventos, residencia privada de alto nivel o sede institucional.