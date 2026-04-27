Así gastan las familias de Castilla-La Mancha: lo básico se lleva la mitad del presupuesto y se disparan los seguros

Una mujer hace la compra en un supermercado de Toledo. Javier Longobardo

Los hogares de Castilla-La Mancha destinaron en 2023 su mayor partida presupuestaria a la vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles, con un total de 6.463 millones de euros que representaron el 21,7 % de su consumo anual, dos décimas por encima de la media nacional

En segundo lugar se situaron los alimentos y bebidas no alcohólicas, con 4.239 millones de euros y un 14,2 % del total del gasto. Así, los castellanomanchegos destinan a la cesta de la compra un porcentaje superior al del conjunto de España, que se queda en el 12,8 %.

Los restaurantes y servicios de alojamiento completaron las tres principales categorías, sumando 3.749 millones de euros, equivalentes al 12,6 % del gasto familiar.

Por su parte, el ocio, deporte y cultura representa solo el 6,2 % del gasto de las familias castellanomanchegas, por debajo del 7,1% nacional, aunque este epígrafe ha crecido un 19,2 % desde antes de la pandemia.

De esta forma, según datos de la Contabilidad Regional de España publicados recientemente por el Instituto Nacional de Estadística (INE), vivienda, alimentación y transporte concentraron conjuntamente el 50,1 % del gasto total de los alrededor de 800.000 hogares castellanomanchegos en 2023, que ascendió a 29.765 millones de euros.

Esta proporción supera el 47,8 % registrado a nivel nacional y refleja una estructura de consumo más orientada a necesidades básicas.

Incremento del gasto

Otro dato significativo que recoge la Contabilidad Regional de España es que entre 2019 —el último ejercicio antes de la pandemia de covid— y 2023, el gasto en consumo final de los hogares en Castilla-La Mancha ha aumentado un 16,5 %, pasando de 25.522 a 29.765 millones de euros anuales.

Esta evolución supera ligeramente el crecimiento nacional del 16,1 %, desde 745.076 hasta 864.978 millones de euros.

La región ocupa así el octavo lugar en el ranking autonómico por volumen absoluto de gasto, con un 3,4 % del total español.

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Desde el estallido de la pandemia hasta 2023, los seguros y servicios financieros registraron el mayor incremento regional, del 79,9 %, por encima del 70,8 % nacional, debido al alza de primas y tipos de interés elevados.

El equipamiento y mobiliario del hogar creció también significativamente, un 29,6 % frente al 17,7 % de España.

La alimentación aumentó un 22,9 %, superior al 19,8 % nacional, mientras que la vivienda subió un 12,2 %, apenas un 11 % en el conjunto del país.

Solo los servicios educativos mostraron una caída, del 10 %, en línea con la media española.

Variaciones interanuales

En el último ejercicio analizado, el de 2023, el gasto total creció un 9,5 % en Castilla-La Mancha respecto al anterior, por encima del 8 % nacional.

Los seguros volvieron a liderar con un repunte del 44,6 %, ligeramente superior al 42,7 % español. Les siguieron los artículos de vestir, con un 15,6 %, y los restaurantes, con un 15,4 %.

Las categorías más estables fueron la vivienda, con un 0,3 %, y la salud, con un 0,1 %, dos gastos fijos que representan el 35,9 % del total regional.