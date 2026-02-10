Castilla-La Mancha sigue liderando la subida de precios del alquiler, con la provincia de Guadalajara disparada

El año 2026 ha arrancado como terminó 2025, con los alquileres al alza. Tras cerrar el mercado inmobiliario en diciembre con Castilla-La Mancha liderando el incremento anual, la tónica se ha mantenido en el mes de enero en la comunidad, con la mayor subida de toda España con respecto al mismo mes del año anterior, el 17,1 %.

Así lo indica el informe elaborado por el portal inmobiliario Fotocasa, cuyo análisis refleja que el dato es todavía más llamativo si atendemos al segundo puesto del ranking, Canarias, con un incremento de solo el 9,3 %.

Le siguen Asturias (9,0 %), Cantabria (8,0 %), Cataluña (7,9 %), Extremadura (7,4 %), Castilla y León (7,1 %), Comunidad Valenciana (6,6 %), Andalucía (6,3 %), Región de Murcia (6,2 %), Aragón (6,2 %), Galicia (5,0 %), País Vasco (3,7 %) y Baleares (1,3 %). En el lado opuesto, las regiones con descenso son Navarra (-7,3 %), Madrid (-3,3 %) y La Rioja (-2,0 %).

Además, la variación interanual media de España se sitúa en enero en el 5,3 %, también lejos del dato castellanomanchego.

No obstante, Castilla-La Mancha continúa entre las regiones donde el alquiler por metro cuadrado es más barato, con 8,75 euros/m2 al mes. En el país, solo es más barata Extremadura, con 7,42 euros/m2.

Mientras que la media nacional es de 14,38 euros/m2, las autonomías más caras son Madrid con 20,20; Cataluña con 19,86; Baleares con 18,57; País Vasco con 17,41; y Canarias con 15,25.

Datos por provincias

Si atendemos a los datos por provincias, Guadalajara lidera el incremento regional, con una subida de los precios del alquiler de un 33,7 %, solo por detrás de Zamora (Castilla y León), que registra un + 34,1 %.

Ciudad Real se sitúa en la cuarta posición del ranking con una subida del 17,8 % y Toledo en el puesto noveno con una subida del 12,1 %.

En cuanto al precio, Guadalajara es la provincia más cara de la comunidad con un precio de 11,47 euros/m2; seguida de Toledo (9,64 euros/m2); Albacete (8,29 euros/m2); Cuenca (7,67 euros/m2); y Ciudad Real (7,53 euros/m2).

Guadalajara sigue disparada

La subida del alquiler se refleja especialmente en las capitales de provincia. Destaca de forma especial el caso de Guadalajara capital, que lidera el incremento por encima del resto de municipios españoles, con una subida del 42,7 %.

Bastante lejos, le siguen Lleida con un +20,9 % y Palencia con un +20,6 %. Completan el ranking Toledo (19,9 %), Zamora (17,3 %), Santa Cruz de Tenerife (15,6 %), Segovia (12,9 %), Badajoz (12,3 %), Jaén (11,7 %), Cuenca (11,5 %), Girona (10,8 %) y Albacete (10,0 %).

En cuanto al precio de las capitales castellanomanchegas, lidera la lista Guadalajara capital, donde las viviendas en alquiler cuestan 12,24 euros/m2. Le siguen Toledo con 11,21 euros/m2; Albacete con 8,88 euros/m2; Ciudad Real con 8,57 euros/m2; y Cuenca con 8,22 euros/m2.