El Amiab Albacete conquista la Copa del Rey de baloncesto en silla de ruedas

El Amiab Albacete se ha proclamado por segunda vez campeón de la Copa del Rey de baloncesto en silla de ruedas al imponerse este domingo en la final, celebrada en el pabellón Eva Manguán de Móstoles (Madrid), al Ilunion (77-70), que no pudo defender su título.

Desde 2015, Ilunion y Amiab Albacete se habían medido seis veces en el partido decisivo por el título y siempre, en las seis ocasiones, el ganador fue el equipo madrileño. Los manchegos lograron cambiar la historia en un choque en el que dominaron el primer cuarto, llegando a irse siete arriba.

Sin embargo, no pudieron mantener la renta en el segundo, en el que Ilunion mejoró en ataque y llegó a ponerse por delante a falta de 3:31 con una canasta del británico Gregg Warburton. El Amiab supo recomponerse y se marchó al descanso con cuatro puntos de ventaja.

Aprovechando esa inercia positiva, los albaceteños incrementaron la diferencia en el tercer cuarto y también en el cuarto, en el que alcanzaron los 14 de renta. El Ilunion apuró sus opciones con un parcial de 8-0 para ponerse a solo cuatro puntos a falta de dos minutos para el final. Sin embargo, dos canastas del británico Phil Pratt y el japonés Renshi Chokai acabaron con las esperanzas del equipo madrileño.

El 'MVP' de la final fue Oscar Onrubia (Amiab Albacete), que también estuvo en el mejor quinteto junto a dos compañeros, el estadounidense Jorge Salazar -que anotó 21 puntos y capturó once rebotes en la final- y Phil Pratt (Amiab), y junto a Gregg Warburton (Ilunion) y Peter Cusack (Amivel).