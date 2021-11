"Gran inicio" de temporada de los atletas del TrainingRey: cuatro premios en la 'Espada Toledana'

El pasado fin de semana se celebró en el parque de Safont de la capital de Castilla La Mancha el XLII Cross Espada Toledana. Allí, para esta práctica deportiva, se presentó el conjunto Toledano, TrainingRey, como uno de los grandes protagonistas, con más de 100 corredores inscritos.

La actuación de la entidad capitalina “fue excelente”, convirtiéndolo en “uno de los equipos protagonistas de la jornada”, porque además de la amplia representación que tuvo, cuatro integrantes consiguieron subir al pódium, tres de ellos a lo más alto y llevarse la emblemática espada toledana.

Los cuatro atletas que tuvieron el honor de subir al cajón fueron, Emma San Juan, 1ª en categoría sub 10 femenino. Nora Veiseth, 1ª en categoría sub 14 femenina, ambas corredoras venían de vencer el anterior fin de semana en el Cross de Yebes Valdeluz. Sonia Ruiz, que reaparecía tras lesión, se alzó con la victoria en categoría Master B. Y Guillermo Carrascosa, que había vencido el anterior fin de semana en categoría sub 12 masculino en el Cross de Yebes Valdeluz, aquí fue 3º en la misma categoría.

Gran inicio

Tal y como afirman, “está siendo un gran inicio de temporada de campo a través” para el TrainingRey, como así indica su director, Fernando Rey. “Estamos muy contentos de cómo van las cosas, pero sobre todo, de que los chicos puedan volver a disfrutar de las competiciones de cross”.

El conjunto azul tiene previsto acudir el próximo fin de semana al prestigioso Cross de Atapuerca (Burgos).

