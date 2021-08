Talavera recibe con emoción a su campeona olímpica Sandra Sánchez

La karateka Sandra Sánchez ha sido recibida este jueves en el Ayuntamiento de su ciudad, Talavera de la Reina, tras ganar el oro olímpico en kata y ha admitido: "sigo emocionada y alucinando con todo lo que esta pasando, porque allí estaba en una burbuja".

La karateka ha agradecido a Talavera y a los talaveranos todos los mensajes de apoyo que ha recibido y ha afirmado que "se me saltaban las lágrimas viendo un montón de vídeos de todos los talaveranos con esa emoción porque yo había ganado".

Ha citado a sus dos paisanos, Paco Cubelos y Fernando Alarza, que han estado en los Juegos Olímpicos de Tokio pero que no han conseguido medalla y ha asegurado que su oro olímpico "es como dividirlo en tres porque tanto Paco como Alarza han estado muy cerca y el valor no se pone en la medalla si no en todo el trabajo que hay detrás".

Sandra Sánchez ha sido recibida en la Puerta Noble del Ayuntamiento por la alcaldesa de Talavera de la Reina, Tita García Élez, y ediles de la corporación municipal, y también han acudido su entrenador y marido, Jesús del Moral, sus padres y otros familiares.

Jesús del Moral, Sandra Sánchez y Tita García.

Ya en el salón de plenos, han intervenido la karateca, el entrenador y la alcaldesa, y Sandra ha recibido un bastón de cerámica por parte del Ayuntamiento y un ramo de flores que ha entregado el campeón alevín de España de kata, Héctor Martín, que también es talaverano.

"Es un orgullo estar a su lado y haber compartido este momento tan especial con ella", ha declarado a los periodistas Jesús del Moral, quien ha añadido que espera que no sea la última medalla que consiga este año.

Emoción de sus padres

En declaraciones a Efe, el padre de la karateca talaverana, Serafín Sánchez, ha expresado, emocionado, que "lo único de lo que teníamos ganas es de verla, abrazarla y besarla" tras el oro olímpico obtenido.

Así mismo, su madre, Isabel Jaime, ha expresado a Efe que "estábamos en una nube y hasta que no la teníamos entre nuestros brazos no podemos creernos lo que ha ocurrido".

Sandra Sánchez junto a los concejales.

Por su parte, la alcaldesa ha declarado que Sandra "es la mejor de la historia y se ha consagrado en el olimpo de esta disciplina en el mismo país que vio nacer el arte marcial" y ha utilizado la palabra resiliencia para referirse a la deportista.

Tita García Élez ha destacado la humildad y el respeto de Sandra y ha añadido que es "un ejemplo de mujer fuerte que a base de trabajo ha llegado a la excelencia de su deporte" y que "ha roto todos los obstáculos".

La alcaldesa también ha señalado que Sandra ha entrado en el libro Guinness como la karateca con más medallas del mundo, 35.

