1-0 | El Talavera cae en Ferrol y sigue en descenso

Llegaba el Talavera a tierras gallegas con la necesidad de sacar algo positivo para intentar salir del descenso y no ha sido posible. El cuadro cerámico ha caído derrotado 1-0 ante el Ferrol gracias a un gol de Joselu en el minuto 65.

Comenzaba el partido con el Ferrol avisando desde el inicio, en el minuto 3, Joselu disparaba y Edu Sousa evitaba el primer tanto con una buena parada. Estuvo mejor el equipo ferrolano durante todo el partido, y en el minuto 30 volvió a tener otra ocasión clara, Dani Nieto enviaba un balón desde una falta lateral y David Castro remataba de cabeza, de nuevo otro paradón de Edu Sousa evitaba el tanto del equipo gallego. Poco del Talavera en la primera mitad, que solamente se limitó a defender.

Tras la reanudación, el Talavera tendría en el primer minuto del segundo acto, la ocasión más clara del partido, Rodrigo chutaba desde fuera del área, pero el portero del Ferrol enviaba a córner el chut envenenado del delantero blanquiazul. Reaccionó el Ferrol y los gallegos volverían a tener otra ocasión, Dani Nieto filtraba un balón a Joselu y este estuvo a punto de anotar el primero de la tarde. Un minuto después, el cuadro gallego se iba a quedar con un jugador menos por doble amarilla a Héber Pena. De esta manera, el Talavera jugaría más de mediahora con un jugador más, pero no lo aprovecharía. Diez minutos más tarde, llegó la acción que decidió el partido, Monroy hacía un penalti torpe sobre Alayeto y Joselu no perdonaba desde los once metros.

Al final, derrota del Talavera en A Malata, en un partido en el que fue superado de principio a fin y no aprovechó tener un jugador más durante más de mediahora. La próxima cita para los cerámicos será recibir a la SD Logroñés en El Prado.

