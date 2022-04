Un Manzanares en racha visita Tudela

El Manzanares FS Quesos El Hidalgo viaja a Tudela para enfrentarse este sábado a Ribera Navarra en un partido correspondiente a la vigésimocuarta jornada de Liga en Primera División. El choque, con arbitraje de los gallegos Carreira Romero y Ferrero Carballal, empezará a las 18.30 en el Ciudad de Tudela. En la primera vuelta, los manchegos consiguieron su primer triunfo en la categoría ante el equipo que dirige Pato.

Los navarros están completando una gran temporada. La pasada jornada rescataron un punto a falta de pocos segundos para el final en el derbi regional frente a Osasuna Magna (2-2). Ocupan actualmente la novena posición en la clasificación, a solo un punto de los puestos que dan acceso al play off. El Manzanares, por su parte, logró una nueva victoria en su pabellón ante Levante (8-5). Continúa en la misma posición, la decimotercera, pero ha ampliado la ventaja con sus más inmediatos perseguidores, Zaragoza y Real Betis Futsal.

El entrenador del Manzanares, Juanlu Alonso, afirma que Ribera Navarra es un rival “muy duro”. “Te exige mucho porque juega con una intensidad muy alta y su público también aprieta mucho”, subraya el técnico madrileño para destacar, igualmente, la buena dirección técnica de los navarros. “Es un equipo que está muy bien trabajado, con muchas variantes, por lo que el choque se pone más complicado al haber jugado entre semana y tener poco tiempo para prepararlo”, sentencia.

Así, el técnico madrileño ha insistido en la necesidad de "alcanzar cuanto antes los 30 puntos, para no depender de nadie" en el objetivo del club de lograr la permanencia en su debut en la máxima categoría. Después de las victorias ante Córdoba y Levante, los manchegos afrontan este choque con “más confianza”. “Lo que no quiero es que se afronte con tranquilidad porque no estamos para perder oportunidades y cada partido es una oportunidad de sumar”.

