El Imperial femenino pierde la imbatibilidad en el momento menos oportuno

La primera derrota de la temporada llegó en el menos menos oportuno. Al BM Imperial Toledo femenino le servía cualquier resultado menos perder ante el BM. Pozuelo para meterse en fase de ascenso... y la moneda salió cruz. Tras un partido muy disputado, las toledanas acabaron claudicando y cediendo, al menos de momento, el liderato a su rival.

El nivel del encuentro fue muy alto, ambos equipos defendieron y atacaron con mucha intensidad durante una primera parte que acabó con empate a 12 goles.

A la vuelta del descanso, el equipo ciudadrrealeño se creció y dominó durante los 15 primeros minutos . Tal fue el ritmo del conjunto de Pozuelo que se pusieron 6 arriba en el marcador, pero las chicas de Diego Garcia no dieron el partido por perdido y en un arreón de coraje y orgullo remontaron la ventaja hasta ponerse a un tanto a falta de 30 segundo y con posesión para empatar. Sin embargo, dos lanzamientos parados dieron la victoria al BM. Pozuelo.

Este marcador deja al BM. Pozuelo de Calatrava se encuentra primero de tabla con 17 puntos (empatadas con el BM. Ciudad Imperial), gracias al golaverage particular. No obstante, el equipo ciudadrealeño todavía no se ha proclamado campeón de liga y aspirante al ascenso porque queda por resolverse una reclamación impuesta en jornadas anteriores que podría conllevar pérdida de puntos.

