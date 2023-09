El emocionante vídeo del CD Toledo que recuerda sus "años gloriosos"

El mítico programa de televisión especializado en fútbol 'El Día Después' de Movistar Plus+ busca equipo. Esa es el mensaje que desde hace semanas lleva enviando EDD a todos los equipos modestos de este país. Desde el espacio televisivo quieren encontrar a un conjunto del que "ser aficionado" y apoyarlo durante toda la temporada. Una oportunidad irrenunciable a la que el CD Toledo no ha podido resistirse.

Con un emotivo vídeo en el que se recuerdan "aquellos años gloriosos" del club, el cuadro verde se ha postulado para convertirse en el equipo de 'El Día Después'.

Con el gran Michael Robinson como protagonista, el cortometraje de apenas dos minutos y veinte segundos consigue vincular los inicios del futbolista inglés al frente de ese mismo programa con la "década más bonita" del fútbol toledano, los años 90.

En Toledo, si pensamos en @ElDiaDespues, pensamos en ti @michaelrobinson 💫



𝐏𝐨𝐫 𝐯𝐨𝐥𝐯𝐞𝐫 𝐚 𝐚𝐪𝐮𝐞𝐥𝐥𝐨𝐬 𝐚𝐧̃𝐨𝐬 𝐠𝐥𝐨𝐫𝐢𝐨𝐬𝐨𝐬… 𝐲 𝐪𝐮𝐞 𝐯𝐨𝐬𝐨𝐭𝐫𝐨𝐬 𝐥𝐨 𝐯𝐞𝐚́𝐢𝐬 💚🤍 pic.twitter.com/9kvC0mKx3r — C.D. Toledo 🦅💚⚪️ (@CD_Toledo) August 31, 2023

"Mientras tú [Ronbinson] te lo gozabas con 'Lo que el ojo no ve', nuestro Club Deportivo Toledo disfrutaba de la Segunda División", recuerda una voz en off sobre unas imágenes del estadio Salto del Caballo repleto de gente.

El cortometraje no olvida que, a pesar de que Michael no pudo comentar un ascenso a primera del equipo porque nunca llegó, sí contó la alegría de toda una afición por haber eliminado al Real Madrid de la Copa a los pies de la ciudad imperial allá por el invierno del 2000.

Pero todo no son recuerdos en este homenaje en formato audiovisual. La difícil situación por la que atraviesa el club actualmente -milita en Tercera Federación- está muy presente. "Ahora no sé si sabrás que las cosas no nos van tan bien, pero seguimos dando guerra en tercera división. Siempre, como tú bien decías, con muchos cuentos que contar".

Otro de los protagonistas del clip y de la historia del club es Lázaro Esquivias. Con 85 años y más de 40 años dentro del Club, aunque vinculado a él toda la vida, rememora los años en los que siendo un niño se encargaba de pintar las líneas del campo.

La historia que cierra esta serie es la de Arturo Galán, más conocido por 'Kupen', "nuestro capitán". Cuando no jugaba en el Toledo, recuerda Lázaro, acudía al estadio para animar junto a los Komandos Verdes, la hinchada del equipo.

"En casa, con mis amigos, en el colegio, siempre hablaba del Toledo y recuerdo que tenía 12 o 13 años y desde entonces no he parado de ser un fanático", admite el propio 'Kupen' mirando a cámara. Él no quería jugar en el Real Madrid o en FC Barcelona, su ilusión era vestir la camiseta del Toledo, "una sensación que tenía que vivir, no podía dejar el fútbol sin vivir esto".

Gran acogida

No han sido pocas las muestras de orgullo, cariño y agradecimiento compartidas por toledanos y aficionados del club alrededor de este vídeo después de que el Club lo publicara en sus redes en la tarde de este jueves. Muchos de esos mensajes han puesto el foco en la "belleza" del vídeo, que, en algún caso, han llegado a calificar de "acierto total" y "locura".

La responsabilidad de producir algo así ha recaído sobre el periodista toledano Dani Navarro, de Rebeldes Producciones. Un encargo que, aunque conoce de sobra -trabajó en 'El Día Después' durante ocho temporadas- ha supuesto para él, según ha explicado a este periódico, un verdadero reto por la implicación emocional que tenía. "Lo he hecho con pasión porque por un lado el Toledo es el equipo de la ciudad donde nací y, por otro lado, 'El Día Después' es el programa donde me he criado. Para mí en este trabajo hay un nexo pasional muy fuerte", admite.

Hasta el momento, el vídeo, sólo en la red social 'X' (antiguo Twitter), acumula más de 43.000 reproducciones, cerca de 250 'me gustas' y roza los 100 reposts.

¿Conseguirá el CD Toledo ser el equipo de 'El Día Después?

