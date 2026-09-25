Talavera, más de la Reina que nunca: Doña Letizia inaugura en la ciudad el curso de FP junto a Tolón, Page y Gregorio

Talavera de la Reina ha sido este viernes el epicentro nacional de la Formación Profesional. La Reina Letizia ha elegido el IES Ribera del Tajo para inaugurar oficialmente el curso académico 2026/2027, en una jornada en la que ha conocido de primera mano los proyectos de innovación tecnológica que desarrolla el centro y ha mantenido un contacto especialmente cercano con alumnos y profesores.

A su llegada, Doña Letizia ha sido recibida por el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page; la ministra de Educación, Formación Profesional y Deportes, Milagros Tolón; y el alcalde de Talavera, José Julián Gregorio, además del consejero castellanomanchego de Educación, Amador Pastor, y responsables del instituto y demás autoridades.

La visita ha comenzado con un encuentro con la comunidad educativa y empresas colaboradoras, en el que se han abordado los retos de una FP cada vez más vinculada a las necesidades del tejido productivo y a los nuevos entornos tecnológicos.

Ha sido un honor acompañar a la reina Letizia en la apertura del curso de #FP en el IES Ribera del Tajo de Talavera de la Reina.



Y un orgullo ver a los docentes y al alumnado mostrar que aquí, en #CLM, hay futuro. Que apostamos por la educación vinculada al empleo, por la… pic.twitter.com/WnT7lEYGY6 — Emiliano García-Page (@garciapage) September 25, 2026

Después, la Reina ha recorrido distintos espacios del instituto acompañada por las autoridades y por el director del centro, Manuel de Castro. En la sala multiusos ha conocido proyectos de robótica desarrollados por los alumnos y se ha interesado por sus explicaciones. También ha visitado la cabina insonorizada 'Virtualia' y el Centro de Proceso de Datos, donde se concentra la infraestructura tecnológica que sustenta los proyectos de inteligencia artificial y Big Data.

La siguiente parada ha sido el laboratorio de Citodiagnóstico y Anatomía Patológica. Allí ha podido observar cómo los estudiantes realizan prácticas relacionadas con el análisis de tejidos y muestras orgánicas, reproduciendo procesos vinculados al trabajo sanitario.

El recorrido ha terminado en el Aula Empresa de la rama de Administración, donde los alumnos han presentado a Doña Letizia el proyecto 'Simula', que recrea el funcionamiento real de una empresa del sector cerámico.

Pero más allá del recorrido oficial, uno de los momentos más destacados de la jornada ha sido el contacto de la Reina con la comunidad educativa. Letizia se ha mostrado muy cercana tanto a los alumnos como al profesorado, se ha detenido a conversar con ellos y ha participado en multitud de fotografías y selfis durante su visita al instituto.

También ha protagonizado escenas de cercanía a su llegada al centro, donde cientos de ciudadanos la esperaban. La Reina ha saludado a los talaveranos congregados en las inmediaciones, se ha acercado a algunos de ellos y ha llegado incluso a coger en brazos al bebé de una de las asistentes y a acariciar el perro de otro ciudadano.

Y al terminar la visita, Doña Letizia no ha querido marcharse directamente. Antes de abandonar el Ribera del Tajo se ha acercado de nuevo a los ciudadanos que aguardaban su salida, con los que ha charlado brevemente y se ha fotografiado.

Un centro de excelencia

El IES Ribera del Tajo forma parte desde el curso 2023/2024 de la Red Estatal de Centros de Excelencia en Inteligencia Artificial y Big Data. El reconocimiento ha permitido al instituto transformar espacios, incorporar equipamiento especializado y desarrollar proyectos junto a empresas y otros centros educativos.

El centro cuenta actualmente con 1.946 alumnos matriculados y ofrece ESO, Bachillerato, FP de Grado Básico, Medio y Superior, cursos de especialización y ciclos en modalidad virtual.

El director, Manuel de Castro, ha definido la visita como "un auténtico honor" y "un premio al buen trabajo realizado por el profesorado durante muchos años". También ha destacado la cercanía de la Reina, que, según ha explicado, "ha ido gustando todo lo que ha ido viendo" y ha felicitado al centro por sus enseñanzas y por la implicación de toda la comunidad educativa.

El consejero Amador Pastor ha puesto en valor que el Ribera del Tajo es uno de los cinco centros de excelencia de Castilla-La Mancha y ha defendido el papel actual de la FP, que, ha señalado, "ya no es la secundaria de determinados estudios", sino "la primera opción para muchos de nuestros chavales".

También el alcalde, José Julián Gregorio, ha reivindicado el potencial de la ciudad para formar talento. "Talavera exporta talento, no sólo a nuestra ciudad, sino a Castilla-La Mancha y a toda España", ha afirmado.

Casi 1,3 millones de matriculados

La Formación Profesional afronta el curso 2026/2027 con 1.248.046 alumnos matriculados en España, un 3,1 % más que el año anterior, según los datos del Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes.

El crecimiento se extiende a las distintas modalidades: el alumnado de Grado Básico aumenta un 4,2 %, el de Grado Medio un 2,3 % y el de Grado Superior un 3,3 %. También crecen con fuerza los cursos de especialización, con un 17,7 % más de estudiantes, hasta alcanzar los 11.356.

El incremento consolida la expansión de la FP durante la última década, en la que el número de alumnos ha aumentado más de un 57 %. Desde 2018, el Gobierno ha destinado más de 8.200 millones de euros a estas enseñanzas y ha financiado la creación de más de 405.000 nuevas plazas, además de impulsar aulas de tecnología aplicada y emprendimiento.