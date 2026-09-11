El PP de Castilla-La Mancha acusa a Page de llegar "tarde" con las ayudas escolares: "Las familias necesitan ayuda hoy"

La portavoz regional del Partido Popular de Castilla-La Mancha, Alejandra Hernández, ha acusado al presidente regional, Emiliano García-Page, de llegar "tarde" con las medidas de apoyo a las familias ante el inicio del curso escolar, después de que este viernes anunciara ayudas que, según los 'populares', se aplicarían de cara al próximo curso.

"Page lleva más de once años gobernando Castilla-La Mancha y ha tenido tiempo de sobra para hacer más fácil y asequible a las familias el inicio del curso escolar, pero ha esperado hasta ahora para anunciar medidas que pretende aplicar de cara al próximo curso", ha afirmado Hernández.

La portavoz del PP regional ha lamentado que el Ejecutivo autonómico "vuelva a llegar tarde" en un momento en el que, según ha señalado, las familias castellanomanchegas afrontan una elevada factura por la vuelta a las aulas.

"Las familias necesitan ayuda hoy. Los libros se compran hoy, las mochilas se pagan hoy, el material escolar se paga hoy, la ropa se compra hoy y el comedor se paga hoy", ha manifestado Hernández, quien ha cuestionado que el Gobierno regional anuncie el 11 de septiembre medidas para el próximo curso

El gasto escolar, en el centro de las críticas

Para respaldar su posición, la portavoz 'popular' ha citado datos de la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU), según los cuales el gasto escolar previsto alcanza este curso los 2.484 euros de media por hijo en España, mientras que equipar a un alumno para la vuelta a las aulas supone alrededor de 548 euros.

Según los datos que ha aportado Hernández, en Castilla-La Mancha el gasto anual supera los 1.500 euros por alumno.

"Mientras Page hace anuncios, las familias hacen cuentas", ha asegurado la portavoz del PP, que ha vinculado esta situación con el incremento del coste de la cesta de la compra, los carburantes y la vivienda.

Hernández ha cuestionado además que el presidente autonómico presente ahora como novedad una medida que, a su juicio, podría haberse puesto en marcha antes. "¿Dónde estaba esta preocupación por las familias en 2015, en 2016, en 2017 o en cualquiera de estos once años?", ha preguntado.

En este sentido, ha acusado a Page de pedir a las familias que esperen al próximo curso cuando los gastos ya se están produciendo. "Gobernar no consiste en anunciar mañana lo que no has hecho hoy", ha aseverado.

Reclama bajar impuestos

La portavoz regional del PP ha ido más allá y ha cuestionado que los anuncios del presidente autonómico constituyan una garantía para los ciudadanos. "Page no es de fiar. Lleva demasiados años sustituyendo la gestión por titulares y las soluciones por anuncios", ha señalado.

Frente a ello, Hernández ha defendido la propuesta del Partido Popular de "bajar impuestos, aliviar la economía familiar y dejar más dinero en el bolsillo de los castellanomanchegos".

"Castilla-La Mancha necesita un Gobierno que entienda que cada euro cuenta para una familia, especialmente cuando tiene hijos. Menos anuncios para el año que viene y más soluciones para este año. Menos titulares de Page y más ayudas reales para las familias", ha concluido.