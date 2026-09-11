Page anuncia nuevas deducciones fiscales para "ayudar a las familias" con el inicio del próximo curso escolar

El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha anunciado que la Junta aprobará nuevas deducciones fiscales para las familias de cara al próximo curso escolar, con el objetivo de ayudar en el inicio de las clases.

Así lo ha anunciado durante la inauguración de la residencia de mayores 'Virgen de La Loma' de Campillo de Altobuey (Cuenca), destacando que Castilla-La Mancha "ya es una de las pocas comunidades que dan deducciones, pero el Ejecutivo regional no se va a conformar".

"La ayuda fiscal se va a modificar para ampliar un 25 % la base de los que pueden recibir esa deducción fiscal", ha afirmado.

Asimismo, ha anunciado que habrá una nueva deducción fiscal para aquellas familias que tienen a su cargo alumnos con una discapacidad superior al 65 %.

"Creo que es lo mínimo que podemos hacer, ser justos y gastar donde se necesita", ha asegurado el líder autonómico.

Además, en esta línea de inversiones sociales, Page también ha avanzado que este mes o a inicios de octubre está previsto inaugurar un centro de atención a personas con discapacidad en Motilla del Palancar (Cuenca).

"Se trata de algo extraordinario porque tampoco hay muchos que se estén abriendo en España. Castilla-La Mancha va a seguir en esa dinámica", ha afirmado.

Más inversiones

Por otro lado, Page ha adelantado que el Consejo de Gobierno de Castilla-La Mancha tiene previsto aprobar una inversión de 10 millones para una nueva depuradora en Tarancón (Cuenca).

Además, "para la próxima etapa", el Gobierno regional planificará la construcción de un tercer colegio en dicha localidad.

Por último, ha calificado de "asqueroso y verdaderamente indecente" que pese al trabajo de muchos políticos para solventar los problemas de la ciudadanía "haya que estar escuchando cómo la gente generaliza a todos los políticos por igual".

Residencia de Campillo de Altobuey

En cuanto a la residencia inaugurada este viernes en Campillo de Altobuey, ha supuesto una inversión de 6,7 millones de euros y cuenta con 80 plazas. Este proyecto está financiado por la Unión Europea, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia del Gobierno de España.

La Junta lo ha respaldado con un millón de euros para contribuir a su construcción y con la incorporación de 40 plazas a la Red Pública regional mediante concierto social.

Por su parte, la consejera de Bienestar Social, Bárbara García Torijano, ha destacado la apuesta del Gobierno autonómico por la Ley de Despoblación, garantizando que todos los recursos sociales lleguen a cada rincón de la comunidad".

Además, ha puesto en valor el impacto que una inversión de estas características tiene en el territorio, ya que los 6,7 millones de euros destinados a la nueva residencia "se traducen en atención, profesionales, actividad y en un recurso estable para la comarca".

De esta forma, La Residencia de Mayores 'Virgen de la Loma' se suma a una red residencial que cuenta con 348 centros y 27.630 plazas en Castilla-La Mancha, de las que 11.951 están integradas en la Red Pública regional.