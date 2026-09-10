Garde recibe a las dos alumnas que han representado a la Universidad de Castilla-La Mancha en la Ruta Inti en Nepal

El rector de la Universidad de Castilla-La Mancha (UCLM), Julián Garde, ha recibido a las estudiantes Lucía Romero Bermejo y María Díez Soler, participantes de Ruta Inti 2026, un proyecto cultural, formativo y de aventura que se ha desarrollado en Nepal.

La cita se ha producido en el estand que la UCLM tiene en el Recinto Ferial de Albacete, durante un acto en el que el rector estuvo acompañado por miembros del equipo de gobierno de la Universidad regional y del director del proyecto Ruta Inti, Manuel Jesús Lacasa.

Este encuentro ha permitido conocer la experiencia de las dos estudiantes de la UCLM seleccionadas en esta edición, ambas alumnas del Máster Universitario en Psicología General Sanitaria, escogidas por Ruta Inti entre un total de 28 candidaturas presentadas, ha informado la institución académica.

María Díez y Lucía Romero han confesado sentirse "orgullosas" de haber representado a su universidad y han valorado especialmente la oportunidad “enriquecedora” que Ruta Inti les ha brindado de acercarse a Nepal desde una perspectiva diferente, marcada por la convivencia y el contacto con la cultura local.

Lucía ha señalado que antes de emprender la expedición ya tenía algunas referencias sobre el país, principalmente relacionadas con el turismo de trekking. De ahí que la experiencia le haya permitido descubrir de primera mano una realidad que hasta entonces era un poco desconocida.

Por su parte, María ha puesto el acento en la convivencia y el aprendizaje que les ha proporcionado esta expedición, que define como "una convivencia constante con un montón de gente muy interesante en otro país".

Asimismo, ha destacado la oportunidad de desenvolverse en un contexto completamente alejado de su rutina habitual y el componente formativo de la experiencia.

Esa nueva edición tuvo como destino Nepal, con un itinerario que llevó a sus participantes por el Valle de Katmandú, Gorkha, diferentes aldeas del Himalaya, Pokhara, Kagbeni, Muktinath, Marpha, el Parque Nacional de Chitwan y Lumbini. El programa combinó formación, convivencia y conocimiento del territorio y de su patrimonio cultural y natural.

Una colaboración consolidada

Ruta Inti es una expedición cultural, formativa y de aventura dirigida a jóvenes de entre 18 y 25 años de diferentes países. Creada en 2014 como asociación sin ánimo de lucro, se inspira en el espíritu de los grandes programas de expedición juvenil y combina viaje, convivencia, formación, acercamiento a otras culturas, actividades en la naturaleza, voluntariado y sensibilización medioambiental.

La Universidad de Castilla-La Mancha mantiene desde hace varios años una relación de colaboración y patrocinio con Ruta Inti que permite al estudiantado de la institución académica optar a participar en sus expediciones. La selección corresponde a la organización de Ruta Inti, encargada de valorar las candidaturas y determinar las personas que finalmente participan en cada edición.