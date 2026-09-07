Page avanza que Castilla-La Mancha estará "muy bien posicionada" y "por encima de la media" en el informe PISA

El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha avanzado este lunes que el sistema educativo de la región estará "muy bien posicionado" en el próximo informe PISA, cuyos resultados está previsto que se conozcan este martes, y ha adelantado que Castilla-La Mancha obtendrá un resultado "por encima de la media".

Durante su intervención en Talavera de la Reina (Toledo), donde ha inaugurado la nueva escuela infantil 'Pequeños Exploradores', García-Page también ha anunciado que el Consejo de Gobierno tiene previsto aprobar una inversión de 23 millones de euros destinada a la climatización de centros educativos de la región.

El presidente autonómico ha animado además a los ayuntamientos de las "ciudades importantes" a sumarse a los planes de climatización impulsados por la Junta para los centros educativos de titularidad municipal.

En este sentido, ha puesto como ejemplo a Talavera de la Reina, que se ha acogido a estas ayudas con una inversión total de 1,3 millones de euros para climatizar trece centros educativos.

Plantilla de profesionales "doblada"

García-Page ha defendido durante su intervención el esfuerzo realizado por el Ejecutivo autonómico en materia educativa y ha destacado que durante sus mandatos se han incorporado 6.300 docentes al sistema educativo de Castilla-La Mancha, de los que 900 se han sumado con motivo del nuevo curso escolar 2026-2027.

También ha resaltado que se ha "doblado la plantilla de profesionales dedicados a la atención especializada para todos los chicos y chicas" que requieren este tipo de apoyo.

En este contexto, el presidente regional ha reivindicado el destino de los recursos públicos y ha señalado que "el 90 por ciento de lo que se gasta en Castilla-La Mancha es sanidad, educación y servicios y prestaciones sociales".

Page también ha aprovechado su intervención para criticar que se pueda "establecer una diferencia en la financiación privilegiada en función de la renta", al considerar que supondría asumir que tienen derecho a una mejor educación, sanidad o prestación social quienes cuentan con mayores recursos económicos.

"Ese es el modelo que vamos a rechazar de pleno porque es absolutamente inconcebible", ha sentenciado el presidente castellanomanchego

41 nuevas plazas públicas en Talavera

El presidente de Castilla-La Mancha ha realizado estas declaraciones durante la inauguración de la nueva escuela infantil 'Pequeños Exploradores' de Talavera de la Reina, que abrirá sus puertas coincidiendo con el inicio del curso 2026-2027.

El nuevo centro incorpora 41 nuevas plazas públicas para niños de entre 0 y 3 años, que se suman a las 289 plazas existentes en las tres escuelas infantiles de titularidad de la Junta de Comunidades en la ciudad.

La construcción ha sido posible gracias a un convenio de colaboración entre el Gobierno regional y el Ayuntamiento de la Ciudad de la Cerámica, con una inversión superior a los 600.000 euros por parte del Ejecutivo autonómico, que ha financiado el 85 % de la actuación. El Consistorio talaverano ha aportado los 300.000 euros restantes.

El alcalde de Talavera de la Reina, José Julián Gregorio, ha destacado la importancia de contar con una nueva escuela infantil para ofrecer a los niños un espacio de aprendizaje en un entorno "seguro y acogedor".

Asimismo, ha defendido que el centro ofrecerá una educación "moderna e innovadora", con especial atención al aprendizaje temprano de idiomas.

Nuevo CRA en Cardiel de los Montes

La jornada educativa de García-Page en la comarca de Talavera también ha incluido la colocación de la primera piedra de la nueva sección del CRA 'Tierras de Viriato' de Cardiel de los Montes (Toledo), cuyas obras comenzaron el pasado 20 de agosto.

El Gobierno de Castilla-La Mancha destinará 1,3 millones de euros a la construcción del nuevo centro, una actuación que está cofinanciada a través del Programa Operativo FEDER y que contará con un plazo de ejecución de doce meses.

El consejero de Educación, Cultura y Deportes, Amador Pastor, ha confirmado el inicio de los trabajos tras el acta positiva de comprobación de replanteo y ha explicado que el edificio se levantará sobre una parcela cedida por el Ayuntamiento en el extremo del casco urbano del municipio.

El nuevo colegio contará con tres aulas principales —dos de Educación Infantil y una de Educación Primaria—, además de biblioteca, un espacio de usos múltiples, aulas de pequeño grupo y dependencias destinadas a tutoría, secretaría y profesorado.

El proyecto contempla también un porche cubierto conectado con el patio y espacios exteriores diferenciados para Infantil y Primaria. El diseño incorpora, además, protecciones solares en las fachadas orientadas al sur y al este con el objetivo de mejorar el confort térmico y lumínico del edificio.

El centro dispondrá de un espacio central de usos múltiples con iluminación cenital, conectado directamente con una biblioteca equipada con tabiques móviles que permitirán adaptar su configuración a diferentes necesidades.