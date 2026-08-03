La UCLM lanza la mayor convocatoria postdoctoral de su historia: 30 contratos de dos años de duración

La Universidad de Castilla-La Mancha (UCLM) ha dado un nuevo paso en su apuesta por la investigación con la mayor convocatoria de contratación postdoctoral de su historia.

La institución destinará 3.240.104 euros a incorporar 30 investigadores postdoctorales durante un periodo máximo de dos años con el objetivo de atraer y retener talento científico y fortalecer la capacidad investigadora de sus grupos de investigación.

La convocatoria, integrada en el Plan Propio de la UCLM, supone un nuevo récord inversor en este ámbito y se suma al esfuerzo que la universidad viene realizando para reforzar su sistema de I+D+i.

Apenas unos días después de anunciar una convocatoria de 39 contratos predoctorales dotada con más de 5,5 millones de euros, la institución amplía ahora su apuesta por el personal investigador que ya ha obtenido el título de doctor.

El rector de la UCLM, Julián Garde, ha destacado que esta iniciativa constituye "un récord de inversión en investigación y una muestra inequívoca de que la Universidad de Castilla-La Mancha está construyendo su futuro desde el conocimiento, el talento y la excelencia científica".

"No hablamos únicamente de contratar investigadores. Hablamos de atraer talento, consolidar nuevas líneas científicas, fortalecer nuestros grupos y crear las condiciones necesarias para que la UCLM pueda liderar más proyectos nacionales y europeos y atraer nuevos fondos para Castilla-La Mancha", ha añadido.

Dos modalidades de contratación

El programa contempla dos líneas diferenciadas. Por un lado, se ofertarán 18 contratos postdoctorales junior, dirigidos a jóvenes doctores para impulsar su especialización y favorecer su movilidad internacional.

Por otro, la convocatoria incluye 12 contratos postdoctorales junior+, orientados a captar y retener investigadores con una trayectoria científica postdoctoral ya consolidada.

Todos los contratos tendrán una duración máxima de dos años y se desarrollarán a tiempo completo.

Además, quienes obtengan un contrato en la modalidad junior dispondrán de financiación específica para realizar una estancia de investigación de 12 meses en un centro internacional de prestigio durante el segundo año del contrato.

Cofinanciación europea

La convocatoria estará cofinanciada hasta en un 85 % por el Fondo Social Europeo Plus de Castilla-La Mancha 2021-2027, dentro de las políticas comunitarias dirigidas a mejorar el empleo cualificado y la capacitación profesional.

Microcredenciales La (UCLM) también ha dado a conocer este lunes que ha cerrado el programa de microcredenciales universitarias subvencionadas con resultados positivos tanto en cifras como en impacto social. En total, ha realizado 6596 certificaciones y 305 actividades formativas impartidas en distintos formatos, lo que ha permitido ampliar el acceso a la formación universitaria a personas que no forman parte del estudiantado tradicional.

El vicerrector de Economía y Planificación y responsable de Fondos Europeos de la UCLM, Francisco Sáez, ha subrayado la importancia de esta financiación, asegurando que "los fondos europeos están siendo decisivos para construir la universidad que Castilla-La Mancha necesita: una universidad más competitiva, más innovadora y con mayor capacidad para generar empleo cualificado, conocimiento y oportunidades en nuestra región".

El plazo para presentar las solicitudes permanecerá abierto del 1 al 20 de septiembre y la tramitación deberá realizarse de forma electrónica a través de la plataforma de convocatorias de la Universidad de Castilla-La Mancha.