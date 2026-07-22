Los rectores piden a Sánchez revitalizar la universidad pública como "motor de la sociedad del conocimiento"

Foto de familia de los representantes de la Conferencia de Rectores y Rectoras de las Universidades Españolas (CRUE) junto a Pedro Sánchez y Diana Morant. Pool Moncloa/Borja Puig de la Bellacasa. La Moncloa

La Junta Rectora de la Conferencia de Rectores y Rectoras de las Universidades Españolas (CRUE), encabezada por su presidente y rector de la Universidad de Castilla-La Mancha (UCLM), Julián Garde, se ha reunido en La Moncloa con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y la ministra de Ciencia, Innovación y Universidades, Diana Morant.

En el encuentro, se han abordado algunos de los principales desafíos que afronta la universidad española: la financiación pública de las universidades, el nuevo marco financiero plurianual de la Unión Europea y el peso que debe tener en la financiación de las universidades y la ciencia, el problema del alojamiento universitario, y la inteligencia artificial y su impacto en las universidades, así como la necesidad de continuar con programas de apoyo a la transformación digital de las universidades.

Garde ha recordado en La Moncloa que la propia Ley Orgánica del Sistema Universitario (LOSU) reconoce la infrafinanciación crónica del sistema universitario público y ha señalado la importancia de definir un calendario con procedimientos y aportaciones de cada Administración si se quiere cumplir el objetivo de inversión de, al menos, el 1 % del PIB que marca la ley.

El también rector de la UCLM ha mostrado su preocupación por el problema de la falta de alojamientos asequibles para la comunidad universitaria, que impacta negativamente en la igualdad de oportunidades y ha ofrecido el apoyo de las universidades para paliar sus consecuencias.

Para concluir, Garde ha pedido al presidente del Gobierno que lidere la revitalización de la universidad pública para que se convierta en "el gran motor de cambio hacia una sociedad del conocimiento".