CSIF reclama reducir el horario de las escuelas infantiles de Castilla-La Mancha durante los episodios de calor extremo

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) ha reclamado a la Consejería de Educación la aprobación urgente de un protocolo específico frente a las altas temperaturas en las 38 escuelas infantiles de titularidad autonómica de Castilla-La Mancha.

Entre las principales medidas que propone destaca la adaptación del horario escolar durante los episodios de calor extremo, de forma que la jornada finalice tras el servicio de comedor, entre las 13:00 y las 13:30 horas. El sindicato considera que esta medida evitaría que los menores de 0 a 3 años permanezcan en los centros durante las horas de mayor carga térmica.

Para ello, plantea suprimir el periodo de descanso o siesta y la permanencia posterior en las escuelas infantiles durante el mes de julio, cuando estos centros continúan abiertos.

CSIF sostiene que las elevadas temperaturas dificultan el desarrollo normal de la jornada escolar. Según explica, los patios y espacios exteriores alcanzan desde primeras horas del día temperaturas que impiden realizar actividades al aire libre, obligando a que los menores permanezcan la mayor parte del tiempo en el interior de los edificios.

Sistemas de climatización

El sindicato advierte además de que, aunque las aulas cuentan generalmente con sistemas de climatización, existen espacios como los aseos que carecen de ellos y donde se registran temperaturas de hasta 30 grados, por encima del límite de 27 grados establecido para trabajos sedentarios en la normativa de prevención de riesgos laborales. Una situación que, señala, afecta tanto al bienestar del alumnado como al de los profesionales.

CSIF recuerda que los niños menores de tres años constituyen un colectivo especialmente vulnerable frente al calor, al presentar una menor capacidad para regular su temperatura corporal y una mayor susceptibilidad a sufrir deshidratación, fatiga térmica o malestar. Por ello, considera necesario adaptar la organización de la jornada a las condiciones meteorológicas.

Junto al cambio de horario, la organización sindical reclama climatizar todos los espacios de las escuelas infantiles y establecer medidas homogéneas para hacer frente a los episodios de calor extremo.

Asimismo, denuncia la falta de cobertura de las vacantes del Personal Laboral de Servicios Domésticos (PLSD), una situación que, asegura, incrementa la carga de trabajo de las plantillas y dificulta el funcionamiento de los centros, especialmente durante el verano, cuando aumentan las necesidades de limpieza e higiene.

Por último, CSIF critica que el personal de las escuelas infantiles haya recibido una carta del consejero de Educación deseándoles "felices vacaciones", pese a que estos profesionales continúan prestando servicio durante el mes de julio.

El sindicato lamenta que estos centros sigan siendo considerados un recurso asistencial y reclama que se atiendan las reivindicaciones planteadas para mejorar sus condiciones de funcionamiento.

Preguntado por esta cuestión, el consejero de Educación, Cultura y Deportes, Amador Pastor, ha afirmado que las 38 escuelas infantiles que son de titularidad de la Junta están climatizadas "al cien por cien".



Pastor ha recordado que la estrategia de climatización de los centros educativos dispuso 49,8 millones de euros para ayudar a los ayuntamientos en esta labor en los centros de educación Infantil y Primaria.



Asimismo, ha señalado que, además de las escuelas infantiles, la Consejería de Educación ha climatizado ya al cien por cien los centros de educación especial y ha recalcado que, de las actuaciones programadas para los institutos de Secundaria, ya están el 50 % realizadas y el otro 50 % planificadas para ejecutar en los próximos años.