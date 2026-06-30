CSIF señala a Castilla-La Mancha como la peor región para ser docente interino: el 40 % no cobran en verano

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) ha situado a Castilla-La Mancha como "la región con peores condiciones laborales y económicas" para los trabajadores docentes de carácter interino.

Coincidiendo con el final de curso, el sindicato ha denunciado la "precariedad" que sufren 10.300 trabajadores con esta condición en la comunidad autónoma que tiene "las condiciones más duras" para acceder al cobro del verano. Y es que deben haber trabajado al menos ocho meses de manera ininterrumpida hasta el 30 de junio, con nombramientos realizados antes del 31 de octubre.

De acuerdo con los datos recogidos por CSIF en la encuesta realizada entre los meses de marzo y abril, estos requisitos "leoninos" provocan que aproximadamente un 40% de interinos (en torno a 4.100 docentes) no perciban salarialmente estos meses de verano, ha asegurado la central sindical en un comunicado.

El presidente de CSIF Educación Castilla-La Mancha, Juan Luis Martínez, ha señalado que “estamos sin duda en la peor comunidad autónoma para ser docente interino, antes de 2012 se cobraba el verano íntegramente, pero lamentablemente arrastramos unos recortes terribles que nos sitúan en una situación claramente discriminatoria”.

CSIF pone como ejemplo los sistemas educativos de Madrid, Asturias, Navarra o País Vasco, donde se cobra a partir de 5,5 meses trabajados, o Andalucía, donde además de los 5,5 meses también hay un pago proporcional desde el primer día de servicio.

Incluso, apunta que "otras comunidades con condiciones más restrictivas continúan siendo mejores que Castilla-La Mancha". Así, en Comunidad Valenciana y Cantabria los nombramientos de vacantes deben producirse antes del 31 de diciembre, o Aragón, que exige 7 meses, pero si es menos lleva a cabo un pago proporcional.

Temporalidad elevada

CSIF ha aprovechado para exponer la "elevada temporalidad" que soporta la educación pública de la región, con 10.300 docentes interinos que representan el 32,14% del total del profesorado. Una cifra que considera "disparada" y que a su juicio "requiere de ofertas de empleo público mucho más amplias".

Dentro del Plan Integral de Interinos presentado por CSIF a la Consejería de Educación, también reclaman la implantación de tribunales de oposición en las cinco provincias para evitar desplazamientos en los procesos selectivos; la exención de tasas para quienes se hayan presentado en los últimos 6 años o en las 3 últimas convocatorias; el fin de las adjudicaciones forzosas en los llamamientos o la prórroga automática del nombramiento en casos de sustituciones que finalicen en los últimos días lectivos antes de periodos vacacionales.

Para CSIF, la situación que sufren los interinos de la región evidencia la necesidad urgente de modificar la normativa vigente y poner fin a la discriminación que afecta cada año a miles de docentes.

“El problema que tenemos en Castilla-La Mancha es que se están blanqueando los recortes con acuerdos con sindicatos afines al Gobierno como ANPE, CCOO y UGT que han abandonado completamente a los docentes, ya sean interinos o no. Es intolerable que la pérdida de derechos y la precarización laboral que llevó a cabo Cospedal siga totalmente vigente. Ya hemos avanzado que a partir del inicio del próximo curso llevaremos a cabo diferentes medidas de presión, hay que acabar con unos recortes que creó Cospedal y que Page mantiene una década después”, ha concluido Martínez.