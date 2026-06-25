Anpe se ofrece a mediar entre Junta y Ayuntamiento para que todos los centros educativos de Toledo tengan climatización

Anpe se ha ofrecido como mediador entre la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha y el Ayuntamiento de Toledo para "llegar a un entendimiento" que permita "avanzar en la climatización de todos los centros públicos de la ciudad".

El sindicato educativo ha reaccionado así después de que el concejal de Educación, Daniel Morcillo, indicara en la reunión del Consejo Escolar este miércoles que su departamento no tiene competencias en este asunto y que su intervención no puede pasar de mostrar su “total solidaridad con los padres y docentes que defienden que los niños cuenten con una temperatura adecuada en los espacios en los que estudian".

Desde Anpe, su presidente provincial, Julio César Casarrubios, ha pedido a los diferentes responsables políticos implicados en este asunto "altura de miras" y "responsabilidad institucional" en pos de lograr un objetivo común: "mejorar las condiciones de los centros educativos públicos de Toledo en aras de una educación de calidad y del cumplimiento de la normativa vigente en materia de prevención de riesgos laborales".

Durante su intervención, el presidente de Anpe Toledo ha puesto como ejemplo el acuerdo alcanzado recientemente en el seno del Consejo Escolar Municipal para la modificación de un día no lectivo, "una decisión que benefició al conjunto de la comunidad educativa de la ciudad".

"Si trabajamos todos juntos, sin confrontación estéril y con responsabilidad, podremos construir una sociedad mejor", ha apuntado Casarrubios, quien ha criticado las concentraciones que se han llevado a cabo frente a los centros públicos para pedir que se solvente este problema durante la recta final del curso porque, a su juicio, "sitúan injustamente a estos centros en el foco de la polémica y trasladan una imagen falsa y dañina de la labor que se desarrolla en ellos".

Coste real de las obras

El pasado 20 de mayo, durante el acto del 50º aniversario del CEIP Alfonso VI, la ministra de Educación, Formación Profesional y Deportes, Milagros Tolón, y el alcalde de Toledo, Carlos Velázquez, chocaban a cuenta de las subvenciones dispuestas por el Gobierno regional para climatizar los centros educativos de Castilla-La Mancha.

Tolón achacaba a "falta de voluntad" el hecho de que el Consistorio solo hubiese solicitado a la Junta incluir a dos centros públicos de la ciudad -Alfonso VI y Jorge Manrique- en lugar de a "todos los colegios" cuando en la administración regional "hay dinero para hacerlo".

Por su parte, Velázquez justificaba la decisión en que la subvención de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes "financia el 85 % de la climatización" y "no está incluida toda la obra". Por ello, calculaba que en cada actuación, el Consistorio tendría que afrontar "el 50 % del total" del coste, un montante que las arcas municipales no podrían asumir de golpe.