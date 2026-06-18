La UCLM abre este viernes el plazo de preinscripción a estudios de Grado: las fechas clave y los pasos a seguir

La Universidad de Castilla-La Mancha abrirá este viernes 19 de junio el periodo de preinscripción en estudios de grado para el curso 2026-2027, un trámite que se podrá realizar hasta el 3 de julio a las 14:00 horas a través de la web oficial de la institución para los alumnos que acaban de superar la Prueba de Acceso a la Universidad (PAU).

El plazo está dirigido al alumnado de nuevo ingreso, que podrá solicitar hasta nueve opciones entre los 54 grados y 13 dobles grados que oferta la universidad en sus distintos campus. Este periodo es único para todos los colectivos, incluyendo a quienes superen la PAU en convocatoria extraordinaria.

Una vez cerrado el plazo de solicitud, la UCLM publicará los resultados de preinscripción a partir de las 14:00 horas del 9 de julio. Posteriormente, se realizarán nuevas adjudicaciones los días 16, 23 y 30 de julio, así como el 3, 10, 17 y 24 de septiembre, dentro del calendario oficial del proceso de admisión.

El alumnado admitido en la primera adjudicación podrá formalizar su matrícula entre el 10 y el 15 de julio (hasta las 14:00 horas). Tras cada nueva adjudicación se abrirán periodos específicos de matrícula, de acuerdo con el calendario establecido por la universidad.

Automatrícula

Los estudiantes deberán además indicar su voluntad de permanecer en lista de espera para seguir optando a otras titulaciones en las siguientes adjudicaciones, en caso de no obtener plaza en su primera opción.

Todo el proceso se realiza mediante automatrícula, que se habilita a partir de la cita previa asignada tras la publicación de los resultados. La UCLM recomienda consultar la guía de preinscripción y matrícula para conocer en detalle los pasos, la documentación y la normativa aplicable.

Fechas clave para el curso 2026-27.

Además, la universidad mantiene la modalidad de matrícula directa en determinados grados, en los que no es necesario esperar a las adjudicaciones. En estos casos, tras la validación de la preinscripción, la automatrícula se activa de forma inmediata. El plazo para estos estudios permanecerá abierto del 19 de junio al 30 de septiembre a las 14:00 horas.

Primera matrícula bonificada

Este año se mantendrá la primera matrícula en estudios oficiales de grado estará bonificada en un 99 % durante el curso 2026-2027 para el alumnado que cumpla los requisitos establecidos por la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, lo que supone una reducción casi total del coste de acceso a la universidad pública regional.

La UCLM recuerda que las Unidades de Gestión Académica de Campus están disponibles para resolver dudas de forma presencial, telefónica o mediante su servicio de soporte online.