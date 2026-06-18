CSIF advierte de un septiembre caliente en la educación de Castilla-La Mancha si no hay más financiación

La central sindical ha lamentado el "blanqueamiento de los recortes" que suponen los acuerdos suscritos por ANPE, UGT y CCOO con el Gobierno autonómico. Más información :

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) ha advertido de un comienzo de curso educativo caliente en septiembre por las "condiciones laborales claramente inferiores" que a su juicio sufren los profesionales de Castilla-La Mancha en relación a las que ofrecen otras comunidades.

En un comunicado, CSIF pone como ejemplo las protestas y huelgas llevadas a cabo en la Comunidad Valenciana, donde se han conseguido avances significativos en materia salarial -subida salarial de 200 euros en el complemento específico-, ampliación de permisos -6 días de libre disposición-, reconocimiento a la desconexión digital o simplificación burocrática.

Por contra, lamentan que en Castilla-La Mancha la Consejería de Educación "mantiene todavía recortes que fueron instaurados en 2011" y que han sido "blanqueados por los acuerdos suscritos por ANPE, UGT y CCOO con el Gobierno autonómico".

El presidente de CSIF Educación Castilla-La Mancha, Juan Luis Martínez, se ha mostrado muy crítico con el resto de organizaciones sindicales de la región, ya que "en otras comunidades sí han procedido a las movilizaciones, pero aquí, ya sea por connivencias políticas o por las subvenciones millonarias que reciben, firmaron una auténtica traición a nuestros docentes".

Por ello, ha invitado a estas organizaciones a "romper con estos acuerdos para volver a sentarse con la Administración y acabar de una vez por todas con los recortes, es muy grave que pretendan presentar como avances unos acuerdos que, en la práctica, han dejado a los docentes de Castilla-La Mancha en una situación claramente peor que la de otras comunidades autónomas. Tienen la oportunidad de demostrar que están para defender al profesorado y no para hacer política".

Con un gasto de 5.918 euros por alumno frente a la media nacional de 7.421 euros, el sindicato denuncia que este déficit presupuestario repercute de forma directa en el rendimiento del alumnado, la calidad asistencial y las condiciones laborales de los docentes, lo que resumen que lleva a una "educación low cost".

La central sindical ha apuntado que "esta infrafinanciación se traduce en una absoluta falta de mejoras salariales autonómicas y en el mantenimiento de unas ratios elevadas e inasumibles que llegan hasta los 30 alumnos en la ESO y 32 en Bachillerato".

Asimismo, CSIF pone el foco en la "severa precariedad" que sufren los más de 10.000 docentes interinos en la región, quienes "siguen sin cobrar los meses de verano salvo bajo condiciones extremadamente restrictivas".

A esta situación suman los "nulos avances en materia de conciliación, el fracaso del modelo del plurilingüismo, el incumplimiento sistemático de las promesas institucionales para reducir la burocracia, la falta de soluciones eficaces para la climatización de las aulas, la falta de voluntad para implantar tribunales de oposiciones de todas las especialidades en las cinco provincias (este sábado se celebra el proceso selectivo del Cuerpo de Maestros) y la asfixiante carga de trabajo generada por la implantación de la nueva Formación Profesional".

Atención a la diversidad y convivencia escolar

CSIF también apunta que Castilla-La Mancha "carece de los recursos necesarios para atender adecuadamente la diversidad del alumnado". En este sentido, han explicado que durante el curso 2024-2025, el número de estudiantes con necesidades educativas especiales o con necesidades específicas de apoyo educativo ascendió a 44.642, una cifra que prácticamente duplica los 22.502 registrados en el curso 2020-2021.

"Aunque se han dado pasos importantes en la detección temprana, las respuestas concretas pasan por reforzar la labor del profesorado mediante el incremento de apoyos, desdobles e incorporación de nuevos profesionales a los centros, así como por una apuesta firme por la reducción de ratios", explican.

Sin embargo, ha subrayado que los datos de docentes en ese mismo periodo revelan la "magnitud del desfase": en el curso 2024-2025 había 31.467 profesores en centros públicos, apenas 949 más que cuatro años antes.

Ante esta realidad, CSIF defiende que es "imprescindible" una dotación estructural de especialistas en Pedagogía Terapéutica, Audición y Lenguaje, Orientación Educativa, enfermería y fisioterapia, entre otras materias, muy por encima de la existente actualmente.

El sindicato reclama que todos los alumnos con necesidades educativas especiales computen como dos alumnos, ya que actualmente sólo computa como dos el primer matriculado. Esta práctica está provocando una reducción de los cupos y, en consecuencia, una menor asignación de profesorado precisamente en las aulas donde las ratios más reducidas resultan imprescindibles.

Por todo ello, CSIF ha advertido que a partir de septiembre intensificará las medidas de presión como campaña de ‘brazos caídos’, paros parciales, concentraciones y manifestaciones e incluso la convocatoria de huelga para que "la Consejería de Educación revierta todos los recortes y reclama al resto de sindicatos presentes en la Mesa Sectorial que dejen a un lado el ‘rédito político’ y luchen por la educación pública de la región".

Situación en la provincia de Toledo

CSIF ha denunciado el "deterioro estructural" que está sufriendo el sistema educativo en la provincia de Toledo, especialmente en la comarca de La Sagra, donde "el fuerte crecimiento demográfico no ha ido acompañado de las inversiones necesarias en infraestructuras, plantillas y recursos".

Una situación que ha desembocado en un aumento de las ratios, déficit de especialistas y una creciente inestabilidad en los centros educativos.

Institutos de localidades como Illescas (más de 50 nuevos alumnos el IES Juan de Padilla y 40 el IES Josefina Aldecoa), Seseña (40 en el IES Margarita Salas), Yuncos (100 en el IES La Cañuela), Yepes (60 en el IES Carpetania), Valmojado (el IES Cañada Real ha alcanzado la cifra de 139 nuevos alumnos durante el curso) o Torrijos (50 en el IES Juan de Padilla) han recibido decenas de alumnos de matriculación sobrevenida a lo largo del curso, pese a encontrarse ya al límite de su capacidad.

"Este problema se está extendiendo a otras zonas como Ocaña, Toledo capital o Talavera de la Reina, mientras el profesorado sostiene el sistema con una elevada sobrecarga laboral y recursos claramente insuficientes", explican.

Rubén Gómez, responsable de CSIF Educación Toledo, ha subrayado que "el resultado es evidente: centros saturados, ratios cada vez más elevadas y una sobrecarga de trabajo que recae directamente sobre los docentes. No se puede seguir gestionando el crecimiento educativo a base de improvisación con plantillas claramente insuficientes y recursos muy por debajo de las necesidades reales".

El sindicato también ha alertado de la "supresión de plazas docentes, especialmente en el medio rural", que provocan desplazamientos forzosos y una mayor inestabilidad en las plantillas, poniendo en riesgo el papel fundamental que desempeña la escuela pública en la cohesión social y la lucha contra la despoblación.

En cuanto a la climatización de las aulas, ha lamentado la "falta de compromiso real de las administraciones" y ha pedido a la Junta que implante "medidas urgentes" y que ejecute presupuestos para que no haya "centros de primera y de segunda".

Sobre las ayudas a la climatización que la Junta ha puesto a disposición de los municipios, ha criticado la "gran irresponsabilidad" del Ayuntamiento de Toledo "por no acogerse a esas subvenciones", pero ha subrayado que la Junta debería encargarse de ello: "Uno por otro, la casa sin barrer", ha finalizado.