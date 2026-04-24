Ya ha entrado en vigor: becas de 1.000 euros para los universitarios con una nota media superior a 8 (notable)

La excelencia académica tiene premio. La Universidad de Castilla-La Mancha (UCLM) ha publicado oficialmente el extracto de la convocatoria de las Becas Santander 2022 que proporcionará hasta 1.000 euros a los estudiantes de Grado que registren una nota media superior a 8 (notable).

Este programa busca aliviar la carga financiera de los mejores expedientes académicos de la región. En esta edición, la UCLM repartirá un total de 40.000 euros distribuidos en 40 becas individuales destinadas a facilitar el acceso y permanencia en la educación superior el próximo curso 2026/2027.

Para ser uno de los 40 seleccionados, los aspirantes deben cumplir con unos criterios de solvencia académica muy específicos:

Matrícula activa: estar matriculado a tiempo completo en un estudio oficial de Grado en la UCLM para el curso 2026/2027.

estar matriculado a tiempo completo en un estudio oficial de Grado en la UCLM para el curso 2026/2027. Nota de corte: contar con una nota media ponderada en el expediente de, al menos, 8,00 puntos.

contar con una nota media ponderada en el expediente de, al menos, 8,00 puntos. No repetición: no haber sido beneficiario de esta misma ayuda en la convocatoria anterior.

no haber sido beneficiario de esta misma ayuda en la convocatoria anterior. Inscripción dual: es obligatorio inscribirse tanto en la plataforma de la UCLM como en el portal Santander Open Academy.

No es la primera vez que el Banco Santander y la UCLM sellan esta alianza por el talento. Este programa de "Ayuda Económica" ya se ha convertido en un fijo del calendario universitario castellanomanchego. En la edición de 2025, las ayudas mantuvieron una estructura similar, cerrando su proceso de resolución en noviembre del año pasado.

Plazos y cómo solicitarla

El proceso es íntegramente online para facilitar los trámites a los alumnos de los diferentes campus (Albacete, Almadén, Ciudad Real, Cuenca y Toledo). El plazo de presentación de solicitudes estará abierto hasta el próximo 7 de octubre de 2026. La adjudicación se realizará por orden de nota media, de mayor a menor, hasta agotar las 40 becas disponibles.

Los interesados pueden consultar la información completa en la Base de Datos Nacional de Subvenciones con el código de identificación 899920.