Los planes de Lucía y Laura, las castellano-manchegas con la nota más alta de la EvAU en 2022

Lucía Carnero Herrero y Laura Freitas Martín no se conocen pese a tener una trayectoria vital con muchas similitudes. Las dos son jóvenes brillantes nacidas en 2004, ambas han estudiado en colegios concertados religiosos de la provincia de Toledo y tanto la una como la otra han logrado 13,975 puntos sobre 14 en la Evaluación para el Acceso a la Universidad (EvAU). Un resultado que roza la perfección y les ha convertido en las alumnas con la nota más alta de entre los 7.729 que se enfrentaron a la antigua selectividad los pasados días 8, 9 y 10 de junio en los distintos campus de la Universidad de Castilla-La Mancha (UCLM).

"Iba superbien preparada, pero no me esperaba algo así", ha asegurado a EL ESPAÑOL - EL DIGITAL CLM Lucía, que hace unas semanas acabó Bachillerato en el colegio Sagrados Corazones de Talavera de la Reina (Toledo). Optó por la rama de Ciencias y ahora, tras firmar una EvAU casi perfecta, estudiará Medicina en la Universidad Complutense de Madrid sin tener que preocuparse de la nota de corte... porque no tendrá a casi nadie por delante a la hora de elegir carrera.

Laura Freitas, por su parte, hizo Bachillerato -también de Ciencias- en el Colegio Diocesano Santa Clara de Ocaña (Toledo) y en unos meses comenzará su andadura universitaria en Madrid, también en la Complutense madrileña, donde estudiará un doble grado de Matemáticas y Física. Sin duda, ya ha demostrado estar preparada para afrontar un reto de tal magnitud. "Sabía que más o menos la EvaU me iba a salir bien, pero no me esperaba esta nota tan alta", dice con modestia.

¿Y cómo han conseguido rozar la perfección en las pruebas de acceso a la universidad? Ambas coinciden en que la clave ha sido llevar toda la materia muy al día durante el curso para evitar agobios de última hora. "En el colegio nos han ido haciendo simulacros de EvAU en los que nos entraba todo el temario, que repasábamos una y otra vez. Cuando llegó la hora de la verdad era imposible, entre comillas, hacerlo mal", asegura la talaverana Lucía, que reconoce que, además de su esfuerzo, la buena preparación que le ha brindado su centro educativo ha sido fundamental para llegar al 13,975.

Los días previos

"En el colegio nos han formado muy bien a todos", asegura Laura sobre el Santa Clara de Ocaña. Ella, de su lado, ha puesto "mucho trabajo" y ha estudiado "de manera constante durante todo el curso". "Los días previos a la EvAU estudié algunas horas más, pero tampoco hice algo muy especial", reconoce.

"El Bachillerato se me había dado muy bien, pero con la EvAu estaba muy nerviosa", cuenta Lucía, que agradece la paciencia de su madre a la hora de "aguantarme y preguntarme (la lección) una y otra vez". "Como en el colegio también hicimos los globales en mayo prácticamente me lo sabía todo y solo tenía que repasar. Cada día iba repasando un poco para asegurarme", recuerda.

Ambas alumnas consideran que el polémico examen de Matemáticas II preparado por la UCLM para la EvAU de este año "era más difícil" que el de cursos anteriores e incluía algunos errores. Unas circunstancias que, pese a la tensión que sintieron al enfrentarse al ejercicio, no les impidió resolverlo sin un solo fallo y sacar un diez.

¿Qué les ha impedido entonces acabar las pruebas de acceso a la universidad con un 14 sobre 14? El único traspié de la talaverana Lucía fue un sinónimo erróneo en el examen de Inglés, que le bajó la nota 0,25. Un cuarto de punto que en el caso de Laura se perdió en la prueba de Historia, por un fallo mínimo que ni siquiera tiene identificado.

A disfrutar del verano

Las dos preuniversitarias, con la satisfacción del trabajo bien hecho, piensan ahora en disfrutar al máximo del verano como cualquier joven de su edad. "Mi plan es divertirme, aunque durante el curso también he salido mucho. La última vez fue en las Ferias de San Isidio de Talavera, que fueron el 14 de mayo. A partir de ahí intentaba no salir por la noche los fines de semana, pero he seguido haciendo una vida normal", cuenta la futura médica Lucía Carnero.

Laura Freitas resolviendo un cubo de Rubik, una de sus aficiones. Fernando Astasio

Desde Málaga, donde se encuentra disfrutando de unas merecidas vacaciones, Laura Freitas avanza cómo será su verano: "Voy a descansar y a visitar a mi familia en Asturias, aunque también me voy a ir de viaje a Copenhague porque voy a participar en una competición de cubos de Rubik, que es una de mis aficiones".

Otras grandes notas

Tras las dos alumnas toledanas, que con su 13,975 han sido las mejores de Castilla-La Mancha, en el ranquin de las mejores notas de la EvAU 2022 en nuestra comunidad autónoma aparecen Ana Coloma Zafrilla, del colegio CEDES de Albacete, y Sonia Zhou, del Instituto de Educación Secundaria (IES) Los Batanes de Viso del Marqués (Ciudad Real). Ambas han logrado un 13,950, solo un cuarto de punto por debajo de Lucía y Laura.

Además, sin tener en cuenta la fase voluntaria de la EvAU -que consta de cuatro exámenes-, la alumna Claudia Bajo Tello, del IES Montes de Toledo de Gálvez (Toledo), ha sido la única en completar la prueba a la perfección, con una nota de 10 sobre 10 obtenida en la fase obligatoria. Este año 2022 todas las mejores en Castilla-La Mancha han sido mujeres.

