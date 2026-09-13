Cerca de 3.000 personas acompañan a Luismi Family en la plaza de toros de Toledo por su 41 aniversario como DJ

Cerca de 3.000 personas pasaron este sábado por la plaza de toros de Toledo para acompañar a Luismi Family en la celebración de sus 41 años en cabina. La segunda edición de Aniversario volvió a convertir el coso toledano en punto de encuentro para varias generaciones de la música electrónica.

La tarde arrancó bajo un calor intenso. Mucho. De ese que obliga a buscar sombra, agua y paciencia durante las primeras horas, aunque la plaza fue tomando temperatura también por otro lado.

Musicalmente, la evolución fue casi perfecta. Yoikol y System Efe abrieron el recorrido desde el house, con margen, groove y una pista que fue creciendo poco a poco. Después llegó Juanjo Martín, con ese punto gamberro que cambia el gesto de la tarde y empuja definitivamente hacia arriba.

Cerca de 3.000 personas se congregaron en el coso toledano. Cedida

DJ Peque acercó el viaje al progressive y preparó el terreno para Cristian Varela, que volvió a demostrar por qué la técnica, cuando está de verdad al servicio de una sesión, sigue siendo un argumento incontestable.

Y entonces cayó el sol. Ahí apareció Luismi Family. Pletórico, emocionado y completamente dentro de una celebración que llevaba meses construyéndose, tomó la cabina para conducir en solitario un viaje sintético que colocó el componente sentimental de la tarde donde tenía que estar: en la pista.

Javier Algarra y Luismi Delpino

Hubo también sitio para lo inesperado. Javier Algarra apareció por la plaza y terminó pasando por cabina; después llegó uno de esos momentos que no estaban escritos en ningún horario: Luismi Family y el mítico Luismi Delpino intercambiando discos en un pin pon brutal, rápido, cómplice, de los que solo funcionan cuando detrás hay muchos años compartidos.

Otro momento de la fiesta. Cedida

El Aniversario volvió a dejar abrazos, caras conocidas y gente de edades muy distintas bailando la misma música. Y bastante calor todavía en las paredes cuando se encendieron las luces.