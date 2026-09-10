La Diputación de Toledo celebra las Noches del Patrimonio con visitas teatralizadas y la exposición de Juan S. Borox

La Diputación de Toledo celebra este viernes y sábado, 11 y 12 de septiembre, la tercera edición de la Noche del Patrimonio con visitas teatralizadas a su palacio y una exposición del artista Juan S. Borox con las que busca acercar el patrimonio, la historia y las tradiciones de la provincia de una manera diferente.

Durante estas dos jornadas, el Palacio Provincial y su entorno se convertirán en escenario de una experiencia cultural que permitirá al público recorrer algunos de los espacios más representativos del edificio a través de ‘De Toledillo a Toledo’, una representación teatralizada con música en directo que invita a realizar un viaje por las tierras toledanas, sus costumbres y su folclore.

La propuesta, de la mano de la compañía El Viaje Entretenido y con la participación de músicos del Grupo Aljibe, se desarrollará en tres pases cada jornada, a las 21.00, 22.00 y 23.00 horas, ofreciendo a los asistentes la posibilidad de conocer el Palacio Provincial desde una perspectiva diferente y disfrutar de una actividad que une patrimonio, cultura y participación, según ha informado la Diputación en nota de prensa.

Exposición al aire libre

Junto a la representación teatralizada, durante las dos noches podrá contemplarse en el entorno del Palacio Provincial y de la plaza de la Merced la instalación de arte contemporáneo ‘Personas, color y luz en lo cotidiano’, del artista de Los Yébenes Juan S. Borox, que completará la propuesta cultural de esta tercera edición.

Con esta programación, la Diputación de Toledo vuelve a poner en valor el Palacio Provincial como un espacio abierto a la cultura y al encuentro con los ciudadanos, al tiempo que reivindica el patrimonio como uno de los grandes activos de la provincia y como una herramienta para conocer y transmitir la identidad de los pueblos de Toledo.

La III Noche del Patrimonio cuenta con plazas limitadas y las reservas se realizan en el teléfono 925 287 795, con un máximo de dos reservas por llamada.