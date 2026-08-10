La Asociación de Mujeres 'El Pilar' de Carmena de Toledo prepara su Semana Cultural: música, gastronomía...

La Asociación de Mujeres de Carmena 'El Pilar' ya tiene todo preparado para una nueva edición de su Semana Cultural, una de las citas más esperadas del verano en la ciudad de Toledo. La entidad presentó el pasado miércoles, 5 de agosto, la programación de 2026 en un acto celebrado en su sede que contó con una masiva asistencia de socias.

La presidenta de la asociación, Paloma Díaz Ruiz, ha sido la encargada de inaugurar la presentación y ha destacado el trabajo desarrollado durante los últimos meses por toda la Junta Directiva para configurar una propuesta "variada, participativa y abierta a toda la población".

Durante su intervención, Díaz Ruiz ha puesto en valor el respaldo recibido por las distintas instituciones y entidades que colaboran con la asociación. En este sentido, ha agradecido especialmente al Ayuntamiento de Carmena su apoyo constante a las actividades organizadas, así como a la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha y a la Diputación Provincial de Toledo por su respaldo institucional.

La presidenta también ha destacado la implicación de Eurocaja Rural con las iniciativas sociales y culturales del municipio y agradeció la colaboración de empresas, comercios y establecimientos de la localidad, cuya aportación contribuye a hacer posible el amplio programa de actividades.

Una programación para todos los públicos

El acto ha contado además con la presencia de la alcaldesa de Carmena, Beatriz Robles, cuya asistencia fue valorada por las socias como una muestra del respaldo institucional a la labor que desarrolla la Asociación de Mujeres 'El Pilar' en la vida social y cultural del municipio.

A continuación, las integrantes de la Junta Directiva han ido desgranando las distintas propuestas que formarán parte de la Semana Cultural. El programa combina actividades deportivas, culturales, gastronómicas, musicales y recreativas, además de diferentes propuestas destinadas a favorecer la convivencia y la participación de vecinos de todas las edades.

La programación arrancará el jueves 27 de agosto con una carrera popular, seguida de una merienda de chocolate con churros y baile. El viernes 28 tendrá lugar una cena vecinal que continuará con karaoke, playback y baile.

El sábado 29 de agosto, las asistentes podrán disfrutar de una actuación de Carmena Baila y, posteriormente, de una nueva sesión de baile.

La actividad continuará el lunes 31 de agosto con una visita a la exposición ‘Primada’ VIII Centenario de la Catedral de Toledo, mientras que el martes 1 de septiembre será el turno del concurso gastronómico, acompañado también de baile.

El miércoles 2 de septiembre se celebrará una cata comentada de aceite a cargo de Enrique García Tenorio, director general de la D.O. Montes de Toledo, que dará paso a una nueva sesión de baile.

La Semana Cultural concluirá el jueves 3 de septiembre con un mercadillo y una actuación de Óscar Recio, antes de la clausura de esta edición.

Ilusión ante una nueva edición

Las explicaciones ofrecidas por las integrantes de la Junta Directiva fueron recibidas con gran interés por las socias, que trasladaron numerosas muestras de satisfacción ante la calidad y variedad de las actividades programadas.

La presentación se ha desarrollado en un ambiente marcado por la ilusión y el entusiasmo ante una nueva edición de una iniciativa que se ha consolidado como uno de los principales encuentros sociales del verano en Carmena.