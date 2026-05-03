El escritor toledano Martín Vega alumbra 'Los versos que te debo', un poemario para "vencer al tiempo y a la memoria"

Martín Vega (Carmena, 2001) ha presentado de la mano del economista Francisco Sánchez Molina, 'Los versos que te debo' su segundo poemario con el que busca "vencer al tiempo y a la memoria".

Tras la experiencia recabada con 'Escala de grises', una obra que vio la luz en 2023 "fruto del amor desinteresado de un joven por la literatura", ha dado a conocer un segundo trabajo mucho más maduro y en el que se ha marcado como objetivo "mejorarme a mí mismo".

Durante los meses que han discurrido entre una publicación y otra, la vida del autor ha estado marcada por la pérdida de "demasiados seres queridos", una circunstancia que además de marcar su vida también se ha visto reflejada en su obra.

"Este libro es también un homenaje a ellos porque las letras sobreviven a los hombres. Cuando pasen los años y parezca que su recuerdo se apaga, mientras exista alguien dispuesto a leer mi obra, su recuerdo permanecerá más vivo que nunca", admite.

Vega confiesa que "el saberme perecedero, saber que de mi paso por esta vida lo único cierto es que tiene un principio y un final, es uno de los grandes motivos que me llevaron a escribir y a publicar" esta obra, en cierto modo como ejercicio para "crear algo con lo que vencer al tiempo y a la memoria".

En este sentido, reconoce la "recompensa" que para él supone "dejar un legado, sobrevivir al olvido y al paso del tiempo, que en un futuro cuando yo falte, alguien tome de la estantería uno de mis libros, y al leerme resucite mi recuerdo y sea capaz de sentir una parte de todo el sentimiento que yo puse en aquellos versos, sin duda habrá merecido la pena, habré vivido por eterno".

"Una confesión abierta"

Por su parte, Sánchez Molina ha asegurado durante la presentación que solo el título sugiere "una verdadera declaración de intenciones".

"No es solo un libro de poesía; es una confesión abierta entre lo que se siente y lo que, a veces, no sabemos decir a tiempo. Porque todos, en algún momento, le debemos versos a alguien. Palabras que no supimos decir. Abrazos que llegaron tarde. Silencios que aún pesan", ha señalado

De ahí que haya descrito cada uno de los cuarenta poemas que componen el trabajo como "una carta no enviada que, por fin, ve la luz sobre el papel".