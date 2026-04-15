La Diputación de Toledo impulsa un concurso de fotografía para poner en valor la flora autóctona de la provincia

La Diputación de Toledo ha convocado una primera edición del concurso de fotografía 'Fascinación por las plantas', una propuesta que se enmarca en las actividades del 'Mes de la Provincia' y que tiene como objetivo acercar a la ciudadanía la riqueza y el valor de la flora autóctona toledana.

Organizado por el Servicio de Agricultura, Medio Ambiente y Mundo Rural de la Institución, que dirige la diputada Marina García, en colaboración con la Asociación Fotográfica de Toledo, el certamen invita a fotógrafos profesionales y aficionados residentes en España, mayores de 14 años, a captar la belleza de las plantas en su entorno natural.

Las imágenes deberán centrarse en especies presentes en la provincia de Toledo, ya sea a través de paisajes, ejemplares aislados o detalles como hojas, flores o frutos, siempre con un enfoque artístico o conceptual.

Las bases del concurso subrayan la importancia de reflejar no solo la estética de la vegetación, sino también su papel en la vida cotidiana y la necesidad de su conservación. En este sentido, se excluyen fotografías tomadas en entornos urbanos como parques o jardines, así como imágenes de setas, al no formar parte de la temática.

Cada participante podrá presentar hasta tres fotografías originales e inéditas, realizadas sin el uso de teléfonos móviles y sin recurrir a inteligencia artificial o manipulaciones que alteren la escena captada. El plazo de envío finaliza el 30 de abril de 2026, y las imágenes deberán remitirse en formato digital junto con la documentación requerida.

Para participar en el concurso se deberá enviar toda la documentación y fotografías, en un único archivo comprimido (rar, zip, etc.), a través de WeTransfer a la siguiente dirección de correo electrónico: viverotaxus@diputoledo.es

El nombre de las fotografías a enviar estará denominado conforme al siguiente formato: Nombre y apellidos, título de la imagen, número de fotografía.jpg

Las entidades organizadoras intercambiarán la información necesaria para la adecuada organización del concurso, respetando el anonimato de las fotografías y los datos personales de los autores.

Premios

El concurso establece tres premios económicos: 700 euros para la obra ganadora, 500 euros para el segundo puesto y 300 euros para el tercero, además de sus correspondientes diplomas.

El jurado valorará tanto la calidad técnica como la creatividad de las propuestas, y su fallo se hará público tras la aprobación por parte de la institución provincial.

El fallo del jurado se comunicará a los ganadores y se hará público en los sitios web y redes sociales de la Diputación de Toledo y de la AFT, así como en medios de comunicación, una vez aprobado definitivamente por la Junta de Gobierno de la Diputación de Toledo.

Como complemento a la convocatoria, la organización contempla la posibilidad de realizar una exposición con una selección de las fotografías presentadas, que podría itinerar por distintos espacios de la provincia.

Además, el 17 de mayo, coincidiendo con la celebración del Día Internacional de la Fascinación por las Plantas, se mostrará una muestra de las imágenes en el Vivero Educativo Taxus.

"Con esta iniciativa, la Diputación Provincial de Toledo refuerza su compromiso con la divulgación ambiental y la protección del patrimonio natural, promoviendo la participación ciudadana a través de la cultura y la fotografía", sentencian desde el ente provincial.