Globalcaja ofrece abonos a precio reducido para el Festival de los Sentidos: Ultraligera, Siloé, Dorian, Sexy Zebras...

Globalcaja ha renovado su compromiso con la cultura y con el público joven patrocinando una nueva edición del Festival de los Sentidos, una de las citas musicales y gastronómicas más emblemáticas de Castilla-La Mancha, que se celebrará los días 12, 13 y 14 de junio en La Roda (Albacete).

Dentro de esta colaboración, la entidad financiera ha puesto en marcha una promoción exclusiva dirigida a sus clientes de entre 18 y 30 años, que podrán adquirir el abono para el Festival de los Sentidos 2026 a un precio reducido de 59,50 euros, con los gastos de gestión incluidos.

La promoción está limitada a 100 abonos y cada persona podrá adquirir un máximo de cuatro a este precio especial.

Para beneficiarse de la oferta, los clientes deberán acudir a su oficina de Globalcaja para obtener un código promocional, con el que podrán formalizar la compra a través de Globalentradas, abonando el importe con tarjetas de la entidad.

El Festival de los Sentidos se ha consolidado como una de las propuestas culturales de referencia en la región, al combinar música en directo, gastronomía y experiencias en un formato que convierte a La Roda en punto de encuentro para los seguidores de la escena independiente.

Para la edición de 2026 ya están confirmadas bandas como Siloé, Ultraligera, Dorian, Sexy Zebras, Barry B, Samurai y Santero y Los Muchachos, que protagonizarán el cartel del festival.

Escenario Globalcaja

Además, Globalcaja impulsará un año más el Escenario Globalcaja, un espacio abierto y gratuito que en anteriores ediciones ha acogido actuaciones y propuestas especiales, reforzando una colaboración que, según la entidad, va más allá del patrocinio y refleja su implicación activa en el desarrollo cultural y social del territorio.

El respaldo de Globalcaja al Festival de los Sentidos se enmarca, según la entidad, en su compromiso con iniciativas que dinamizan la economía local, apoyan al sector hostelero y turístico y acercan propuestas culturales de calidad, especialmente al público joven.