'Bravo toledano', el mejor regalo para estas Navidades: un libro que bucea en la tradición taurina y las dehesas de Toledo

Eduardo de la Rosa con un ejemplar de 'Bravo toledano' en sus manos. Javier Longobardo

La dehesa no es solo tierra. Es memoria, paisaje y el alma de un animal único: el toro bravo. Con esa premisa nace Bravo Toledano. Historia de las ganaderías de bravo en la provincia de Toledo, la primera obra de Eduardo de la Rosa, que se presenta como uno de los mejores regalos para estas Navidades para los amantes del campo, la tauromaquia y la historia de la provincia.

El libro, que ha alcanzado su tercera edición apenas seis meses después de su publicación, propone un viaje visual y documental por el corazón ganadero de Toledo, reuniendo más de tres siglos de historia del toro bravo en una obra inédita hasta ahora.

Según explica su autor, Bravo Toledano "es un punto de inicio para todas las personas que quieran conocer el campo, la fiesta taurina o la tauromaquia".

La obra recoge 109 hierros y cerca de 90 fincas de la provincia, combinando documentación histórica, fotografías y análisis del legado ganadero toledano.

El resultado es un libro que pone en valor la tradición, el respeto por el medio rural y la importancia cultural del toro bravo.

Eduardo de la Rosa Martín de Eugenio (Toledo, 1996) es licenciado en Derecho y Business Law por ICADE. Aficionado desde niño, ha forjado su conocimiento en visitas continuadas a ganaderías y ha recorrido durante dos décadas fincas de toda España.

Es asesor del certamen Alfarero de Oro de Villaseca de la Sagra, colaborador en medios taurinos de España y Francia e impulsor del Foro de Defensa de las Novilladas, Premio Nacional de Tauromaquia 2019.

Cómo comprar

Bravo Toledano. Historia de las ganaderías de bravo en la provincia de Toledo puede adquirirse a través del correo bravotoledano@gmail.com y en librerías especializadas como Rodríguez (Plaza de Toros de Las Ventas, Madrid), Gómez Menor (Toledo) y Páginas (Talavera de la Reina).

Un libro que ya es referencia y que estas Navidades se convierte en un regalo con identidad, historia y raíz toledana.