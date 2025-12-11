La realista escena que un pueblo de Guadalajara instalará en plena calle: neandertales despiezando una gran presa

Tamajón, un municipio de poco más de 150 habitantes en la comarca del Ocejón, sumará desde el próximo viernes 19 de diciembre una nueva propuesta a su creciente oferta cultural vinculada al CIPAT, el Centro de Interpretación Paleontológica y Arqueológica.

Este espacio, abierto en 2021, se ha convertido en uno de los grandes referentes divulgativos de la Sierra Norte gracias a su colección, a su rigor científico y a su capacidad para explicar de forma accesible la historia remota de este territorio.

Ahora incorporará dos escenas paleolíticas: una recreación de neandertales primitivos despiezando una gran presa, bautizada como "El banquete paleolítico", y una figura femenina de Homo sapiens dedicada a la pesca.

Ambas piezas se presentarán oficialmente durante el I Encuentro Paleo-Arqueológico de Tamajón, una jornada abierta al público que combinará conferencias de especialistas con la inauguración de estas nuevas incorporaciones museográficas.

La escena de caza del Pleistoceno Medio ha sido cedida por el Museo Paleontológico de Castilla-La Mancha y se instalará en un espacio urbano recuperado entre las calles de Enmedio y La Picota.

La figura de mujer cromañón, elaborada por Anancus y asesorada por investigadores de la Universidad de Alcalá, pasa a complementar la conocida figura de neandertal que ya forma parte de la Sala de Evolución Humana del CIPAT.

El Ayuntamiento, en una nota de prensa, ha recordado que estas piezas se mostraron por primera vez a los vecinos durante la Semana Cultural de agosto y que ahora se integran de manera definitiva en el recorrido del centro.

Ampliación del CIPAT

La ampliación del CIPAT supone un paso más en la consolidación de un proyecto que, según ha destacado el Consistorio, registra un crecimiento sostenido de visitantes y contribuye a la dinamización cultural y turística del municipio.

El atractivo del CIPAT se sostiene también sobre el propio patrimonio de Tamajón. En su término se encuentra la Cueva de los Torrejones, uno de los yacimientos más valiosos de Castilla-La Mancha, donde se han recuperado restos de Homo sapiens datados entre hace 15.000 y 25.000 años, los más antiguos de la Meseta.

En el entorno afloran también fósiles de hienas, leopardos, rinocerontes de estepa u osos pardos, así como pinturas rupestres del Paleolítico Superior y enclaves calcolíticos y de la Edad del Bronce en áreas como Muriel.

El alcalde, Eugenio Esteban, ha señalado que estas nuevas piezas representan "un avance decisivo en la proyección del CIPAT como motor cultural y turístico de Tamajón" y "una herramienta fundamental para acercar a la ciudadanía los hallazgos científicos que hacen posible reconstruir nuestro pasado".

Afirma además que el encuentro "es fruto del trabajo conjunto entre el Ayuntamiento y la comunidad investigadora" y refuerza la apuesta local por un turismo cultural de calidad.

El programa del I Encuentro Paleo-Arqueológico arrancará a las 17:30 horas con un ciclo de conferencias impartidas por especialistas de la Universidad de Alcalá y del Museo Paleontológico regional.

A las 19:45 horas se inaugurará la recreación paleoartística "El banquete paleolítico", que incluye la presentación de la escena neandertal, antes de cerrar la jornada con un recital de villancicos a cargo de La Ronda de Azuqueca.