Hallan en un pueblo de Guadalajara restos de animales y herramientas de hace 35.000 años

El paraje de Tamajón (Guadalajara) conocido como el Abrigo de La Malia, descubierto en 2017, sigue siendo todo un tesoro arqueológico. Allí, durante las excavaciones de la presente campaña, un equipo científico multidisciplinar ha descubierto nuevas herramientas líticas y restos de animales de entre 27.000 y 35.000 años de antigüedad. El hallazgo ha permitido a los expertos conocer cómo eran las poblaciones de la región en el Paleolítico superior y su estrategia de subsistencia.

Los trabajos han sido coordinados desde el Centro Nacional de Investigación sobre la Evolución Humana (Cenieh) y dirigidos por los profesores Adrián Pablos y Nohemi Sala, que en este yacimiento esperan "corroborar la presencia de Homo sapiens, confirmar si las ocupaciones fueron largas o cortas y comprobar si hay algún evento transicional entre los últimos neandertales y los primeros humanos de nuestra especie", ha asegurado el investigador del de la Universidad Complutense de Madrid, que no descarta encontrar en capas inferiores "otras unidades correspondientes a los neandertales".

Con ello se culminaría la datación de diferentes momentos de la prehistoria en la meseta, una región en la que no se cuenta con tanta información como en otras zonas de la península ibérica, ha informado en una nota de prensa el Ayuntamiento de Tamajón.

Varias de las piezas encontradas.

"Hay un registro muy importante de este periodo en la cornisa cantábrica, en el Mediterráneo e incluso en la costa portuguesa, pero había un vacío existencial, una vez que se extinguen los neandertales, en el centro de la meseta. Esto quizá se deba a que haya habido una menor tradición investigadora, a que no hay tantas cuevas, a que no encontramos los sitios donde habitaban o a todo ello junto. Por eso resultan tan importantes los hallazgos de Tamajón, puesto que en estas cronologías y lugares la comunidad científica no contaba con la presencia de Homo sapiens", ha señalado Pablos, biólogo y doctor en Paleontología.

"Sabemos que los restos de huesos de caballos, ciervos, bóvidos tipo bisonte, conejos o corzos indican, por las marcas que quedan en los huesos, que los animales llegaron a este Abrigo para ser consumidos como alimento", ha explicado la geóloga Sala tras la reciente aparición de los mismos.

Gran relevancia científica

Los hallazgos que se están haciendo en la zona desde 2017 son gran relevancia científica, puesto que se trata de algunos de los más antiguos vestigios de presencia humana en la meseta de la península ibérica, y los expertos esperan culminar en próximas campañas la excavación de estas unidades paleolíticas para comprender mejor las condiciones climáticas que había en aquel periodo.

Uno de los investigadores sobre el terreno.

Nohemi Sala y Adrián Pablos son unos firmes convencidos del valor que tiene mostrar a la población los hallazgos habidos en cada campaña. Así, en los días finales de la excavación, convocaron una jornada de puertas abiertas, en el mismo Abrigo de La Malia, para explicar a público interesado "qué es lo que hacemos".

Cerca de un centenar de personas pudieron ver una demostración de talla en la que dos expertos mostraron cómo nuestros antepasados del Paleolítico superior elaboraban sus herramientas de piedra, tallando sílex, cuarcita o cuarzo, y lo hicieron con los mismos utensilios que ellos usaban. Además, también mostraron, y enseñaron a utilizar, azagayas, venablos y otras armas de caza.

