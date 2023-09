Los fenómenos paranormales del Parador de Almagro (Ciudad Real): "Varios huéspedes se han ido"

Almagro (Ciudad Real) es uno de los pueblos más bonitos de Castilla-La Mancha y su Parador, ubicado en un edificio cargado de historia, uno de los hoteles preferidos por los turistas. Pero no es oro todo lo que reluce. En este alojamiento, según relatan empleados y huéspedes, suceden fenómenos paranormales que causan terror. De hecho, algunos clientes han abandonado sus habitaciones por las extrañas sensaciones que han vivido dentro de ellas.

Este Parador ocupa el antiguo Convento de Santa Catalina, que data del siglo XVII y fue el primer convento franciscano de la localidad. Hoy en día, los silencios siguen llamando la atención en los pasillos del claustro, que reúne un total de 14 patios interiores y un amplio número de estancias y pasadizos donde se experimentan sensaciones escalofriantes.

Para comprobar la veracidad de los testimonios escuchados hasta ahora, 'Cuarto Milenio' ha viajado hasta allí para ver lo que sucede. Tanto el presentador del programa, Iker Jiménez, como su mujer, Carmen Porter, han llevado a cabo un aislamiento "perturbador" en el hotel.

Presencias y ruidos

Según ha contado el presentador de la nave del misterio este domingo, desde que entró en la habitación tuvo la absoluta sensación de que había alguien, "una presencia con forma humana y los brazos cruzados, una mujer vestida con un traje beige o marrón". El periodista ha asegurado que no vio absolutamente nada, pero se sintió "amenazado".

"En un momento dado, tengo que reconocer que cogí mi llave y salí de allí dejando a Carmen en la otra habitación. Tuve la necesidad de irme de allí con mi coche. No es miedo, no es terror, es un descuadre que no podía comprender", ha relatado Iker, que abandonó el lugar dejando a sus compañeros, que sí pasaron la noche en él.

Pero el periodista no es el único que ha sentido que algo ocurría en el Parador. Varios huéspedes también han abandonado el lugar aterrados por lo que estaban viviendo.

"Una mujer nos dijo que han pasado cosas este verano. Ha habido gente que se ha salido de las habitaciones. Sobre todo es especialmente llamativa la 39, que conecta con la iglesia", ha revelado Carmen, que ha señalado que, en una ocasión, "una pareja estaba durmiendo allí tranquilamente y le despertaron unos ruidos desde dentro", algo que se puede interpretar como "una llamada de atención".

Este hecho, según ha explicado, "se ha repetido varias veces" y todos tienen la misma sensación, "como si les llamasen al silencio".

"Pasó una sombra que respiraba"

También Ana María Nielfa, una camarera de piso que lleva dos años trabajando en el hotel, ha ofrecido su testimonio al programa asegurando que "hace unos días estaba en el baño de esa habitación y pasó una sombra que respiraba". "Era una respiración muy profunda. Pensé que era el cliente, me asomé y no había nada", ha dicho.

Pero no es la única que ha notado fenómenos extraños. Otra empleada ha asegurado haber visto sillas "que se dan la vuelta".

