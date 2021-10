El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha anunciado este viernes el hallazgo en Alcaraz (Albacete) de un cuadro de Juan de Borgoña cuya existencia se desconocía y que se está acabando de recuperar para ser presentado pronto públicamente.

Así lo ha señalado durante la gala de entrega de las Medallas al Mérito Cultural de Castilla-La Mancha de 2019 y 2020, celebrado esta tarde en Pastrana (Guadalajara), donde el jefe del Ejecutivo regional ha estado acompañado de la consejera de Educación, Cultura y Deportes, Rosa Ana Rodríguez; el presidente de las Cortes regionales, Pablo Bellido, y el alcalde de Pastrana, Luis Fernando Abril.

Por otra parte, el presidente regional también ha señalado que se va a insistir al Ministerio de Cultura para que se reclame a Francia la pintura de la Cierva del Tolmo de Minateda, también en la provincia de Albacete.

García-Page ha señalado que en Castilla-La Mancha podemos presumir de nuestra cultura, la cual ha defendido "como motor de desarrollo y empleo" y ha afirmado que el próximo año 2022, coincidiendo con el 40ª aniversario de la autonomía de Castilla-La Mancha, se impulsará de forma especial "para resarcirla de estos tiempos tan difíciles que ha pasado".

Incluyente y expansiva

"El hecho de que la cultura en sí misma para muchos no sea una industria económica ha hecho que no nos acordemos del déficit para el mundo de la cultura, pero vamos a aprovechar el 40 aniversario para celebrarlo, en una tierra como ésta, con una cultura incluyente y expansiva como la castellano-manchega, en clave cultural", ha abundado el presidente regional.

Por su parte, la consejera de Educación, Cultura y Deportes, Rosa Ana Rodríguez, ha señalado que todos los galardonados y galardonadas "hoy saben cuál es el significado de la Cultura con mayúsculas. Sienten la Cultura, trabajan para preservarla, ampliarla, mejorarla y cuidarla".

Y ha indicado que "hoy que el mundo de la Cultura está de enhorabuena, pero también lo está nuestra región, porque si no fuera por personas como vosotros y vosotras está gala no tendría sentido y, sobre todo, la Cultura en Castilla-La Mancha no sería lo que es: uno de nuestros grandes motores y una de nuestras señas de identidad", ha enfatizado.

En esta gala se ha reconocido el mérito y la implicación cultural de seis entidades, instituciones y personalidades destacadas en 2019 y 2020.

Galardonados

En nombre de todos los galardonados ha tomado la palabra Aurora Egido Martínez, Mérito Cultural Extraordinario 2020, que ha señalado que, al recibir estas medallas, "adquirimos el compromiso de merecerlo en el futuro sin carecer del demérito".

Además de la medalla al Mérito Cultural Extraordinario 2020, se ha entregado la Medalla al Mérito Cultural en Mecenazgo y Promoción de la Cultura a la Cooperativa Virgen de las Viñas de Tomelloso; la Medalla al Mérito Cultural en Conservación y Difusión del Patrimonio Cultural a Pequeños Arqueólogos a Talleres Didácticos; la Medalla al Mérito Cultural en las Artes Plásticas a Antonio Beneyto Senabre (A título póstumo); la Medalla al Mérito Cultural en las Artes Escénicas, la Música y el Cine al Festival Internacional de Jazz Ciudad de Talavera y la Medalla al Mérito Cultural en la Creación Literaria, Edición y Fomento de la Lectura a Biblioteca de Villar de Olalla.

También se han entregado los galardones de 2019 que han correspondido a Santiago Palomero Plaza y la Asociación de Amigos de la Zarzuela de La Solana (Medalla al Mérito Cultural Extraordinario); Incarlopsa (Medalla al Mérito Cultural en Mecenazgo y Promoción de la Cultura); Lavila Arquitectos y la Federación castellano-manchega de Agrupaciones de Folklore (Medalla al Mérito Cultural en Conservación y Difusión del Patrimonio Cultural); Asociación Tierras de Cerámica y Pedro Castrortega (Mérito Cultural en las Artes Plásticas); José Luis Romanillos y Estrella Ortiz Arroyo (Mérito Cultural en las Artes Escénicas, La Música y el Cine) y la Red de Clubes de Lectura de la Provincia de Albacete y Llanos Campos (Mérito Cultural en la Creación Literaria, Edición y Fomento de la Lectura).

Sigue los temas que te interesan