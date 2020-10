Cristiano Ronaldo y su cambio de look radical en pleno confinamiento: se rapa al cero

El cambio de look radical de Cristiano Ronaldo

Cristiano Ronaldo sigue confinado mientras pasa el coronavirus tras dar positivo la pasada semana. El delantero portugués, de momento, no parece presentar síntomas y así lo está enseñando en las redes sociales donde aparece en su piscina y ahora haciendo ejercicio en una bicicleta estática. Aunque lo más increíble de todo no es eso, sino el cambio de look radical que se ha hecho.

Cristiano ha aprovechado que está confinado mientras supera el virus para raparse. Raparse al límite. Nunca antes el portugués había cogido hasta ese punto la maquinilla, quedándose al cero. Seguramente el look más impresionante que haya lucido nunca antes el '7' y eso que hace unos meses lucía una coleta.

"El éxito en la vida no se mide por lo que lograr, sino por los obstáculos que superas", con este mensaje acompañaba Cristiano un vídeo y una foro en las que presentaba su último cambio de look.

Además de su look 'calvo', lo importante de estas últimas publicaciones de Cristiano Ronaldo es ver que al portugués no le está pasando factura el virus. La estrella de la Juventus sigue con su rutina de entrenamientos para no perder la forma mientras que sus compañeros debutaron este martes en la Champions League con victoria contra el Dinamo de Kiev.

Cristiano, contra la crítica

Cristiano, eso sí, sigue estando en el foco de atención en Italia por su confrontación con el ministro de Deportes Vincenzo Spadafora, quien habló este martes sobre su polémica con el futbolista luso diciendo que "estos grandes campeones se sienten por encima de los demás". Antes, el propio Cristiano tachó de "totalmente falsas" las acusaciones recibidas la semana pasada por Spadafora por haber violado el protocolo sanitario.

Cristiano Ronaldo, en la concentración con Portugal EFE

Spadafora señaló a Cristiano al decir que el pasado 5 de octubre incumplió el protocolo al dejar el confinamiento de la Juventus (tras dos positivos en el club) para incorporarse a la concentración de la selección portuguesa. Allí, a los días, se le detectaría su positivo.

"El dato objetivo es que cuando dejó nuestro país para concentrarse con la selección (portuguesa) violó el protocolo y de hecho se ha abierto una investigación en la Fiscalía de la República italiana, no en la Fiscalía deportiva. No debía ir a Portugal", indicó Spadafora este martes.

"El mensaje que deberían dar campeones de este nivel es respetar siempre las reglas. Eso (el altercado con Cristiano) pasa porque yo estoy fuera de este mundo (del deporte), y dije lo que pensaba sobre Ronaldo, una persona que tiene 240 millones de seguidores", dijo sobre la confrontación pública que ha vivido con Cristiano estos días.

De todas formas, no es la primera vez que Cristiano es criticado por su comportamiento durante la pandemia. Durante estos meses ha sido visto sin mascarilla, sin respetar las medidas de la Serie A y hasta montando una fiesta durante sus vacaciones. Incluso su familia, tras su positivo, puso en duda la veracidad de los test y el propio coronavirus.

