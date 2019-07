Gareth Bale y Emma Rhys-Jones se casan en secreto en Mallorca

En Inglaterra aseguran que Gareth Bale se ha casado con Emma Rhys-Jones en secreto. Según informaciones de The Sun y Daily Star, el extremo del Real Madrid se habría casado este domingo en Mallorca y solo habrían asistido unos 60 invitados, amigos más íntimos y familiares de la pareja.

La boda habría causado un gran enfado entre sus suegros, que afirman que fueron rechazados. Fueron excluidos el padre de ella, Martin, quien fue condenado a seis años de prisión por fraude, y sus abuelos John y Eva McMurray.

John no se podía creer que no le hubiesen invitado. "Sabíamos que la boda se acercaba y, por supuesto, estábamos esperando una invitación. Ayudamos a criar a Emma. Yo era como un padre para ella cuando su propio padre estaba en la cárcel", y añadía: "Me preguntó si la acompañaría por el pasillo cuando se casara con Gareth".

Gareth Bale, en el banquillo del Santiago Bernabéu REUTERS

Boda después de un año

En principio, la pareja tenía planeado casarse el verano pasado en un castillo italiano, pero una serie de problemas familiares provocaron la cancelación de la boda. Una fuente familiar dijo que la prometida del galés esperaba retomar la relación con su padre, algo que finalmente no ha ocurrido.

Su padre fue condenado por un caso relacionado con droga y dinero y, un año después, la pareja ha celebrado su unión en una isla de Mallorca, Tagomago, lugar donde el delantero del equipo blanco había propuesto matrimonio a su novia de la infancia dos años antes. Es posible que celebren una fiesta a finales de este año para los invitados que no pudieron asistir.

