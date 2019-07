Sergio Ramos reta a Beckham al #BottleCapChallenge ¡con la lengua!

Nuevo reto viral en Instagram. Cada cierto tiempo hay un challenge nuevo del que se hace eco tanto la gente de a pie como esos rostros conocidos tanto en el mundo del cine, de la música o del deporte. El último que está causando furor es el #BottleCapChallenge. A él se ha unido un Sergio Ramos que lo ha hecho de una forma que no está dejando indiferente a nadie.

El reto se trata de quitar el tapón de una botella con una patada en acrobacia, pero el capitán del Real Madrid ha ido un paso más allá y lo ha hecho... ¡con la lengua! Una manera muy divertida de entretener a sus fans, pero también de retar al mismísimo David Beckham: "¿Puedes superar esto?"

Ambos guardan una estrecha relación desde que compartiesen vestuario en el club blanco, durante la etapa de 'Los Galácticos'. Pese a que sus caminos profesionales se distanciaron hace ya un tiempo, la amistad continúa e incluso Beckham fue uno de los invitados a la boda del central del Real Madrid con Pilar Rubio.

Un challenge muy codiciado

Además de Sergio Ramos, aunque con su particular forma de llevarlo a cabo, otros que lo han llevado a cabo son el actor Jason Statham, protagonista de películas como The Italian Job, The Mechanic o la saga de Transporter; el controvertido luchador Connor McGregor o los futbolistas Ibrahimovic y Paul Pogba.

[Más información: Pogba acepta el BottleCapChallenge y lo hace más difícil todavía]