Rodrigo Fáez recuerda su entrevista a Cristiano en El Búnker: "Sus compañeros no se lo creían"

Rodrigo Fáez ha sido el invitado del nuevo programa de El Bunker CF. El periodista ha hablado sobre la intrahistoria de aquellas famosas declaraciones de Cristiano Ronaldo tras ganar La Decimotercera que adelantaron su salida del Real Madrid. El asturiano también ha pasado el test bunkeriano con Jorge Calabrés y Nacho Peña.

Cristiano y su adiós tras La Decimotercera

"El periodismo puede cambiar la forma, yo ya estaba haciendo mis vídeos de YouTube en aquella época y pasó lo que pasó cuando estaba en beIN Sports, ahora Movistar Liga de Campeones. Ese día todo el mundo pensaba en celebración y Cristiano dijo lo que dijo. Mi madre me escribió y me dijo 'qué has hecho, que todo el mundo habla de ti' y le dije que solo puse el micrófono".

La intrahistoria

"Todavía hoy escuchándolo... La verdad es que era la segunda o tercera entrevista a pie de campo que me daba Cristiano Ronaldo. Yo siempre le había preguntado sobre el tema de la renovación. Contra el Tottenham me dijo que estaba muy feliz... Yo siempre pensé que era un tira y afloja entre una parte y la otra para negociar. Pero ese día tras ganar la Champions dijo eso. Yo antes ya había hablado con un buen amigo suyo y me dijo 'habla con él que te quiere decir algo', entonces le digo aquello de 'qué pasa contigo' y soltó eso. Algunos me decían que acabaría renovando, otros que no... Yo me decía, acabarán renovado. Pero lo más complicado no fue eso, sino decirlo a sus compañeros. Porque los que estábamos en el campo no lo sabían, pero yo tenía que preguntárselo a sus compañeros y algunos me decían que qué decía".

Gareth Bale

"Yo fui para Cristiano, no sé si fue Susana Guasch la que habló con Bale ese día".

Sensación tras la declaración de Cristiano

"Conmigo siempre se ha portado muy bien, pero de ahí a soltar esa bomba tras La Decimotercera, no sé, no sé... Todos los compañeros celebrando y para mí, creo que fue un pelín irrespetuoso hacia sus compañeros y hacia el Real Madrid. Que se me entienda, el Real Madrid le ha dado mucho y creo que faltó respeto. Se fue de una manera bastante extraña. Me pareció muy surrealista".

Reacción de un compañero

"Otro jugador al que entrevisté, que no diré el nombre, le pregunté y no se lo creía. No quería hablar sobre ello. Al poco vino y me preguntó si le estaba trolleando y le dije que no, me dijo 'esto es la hostia, ganamos La Decimotercera y hace esto. Esto es ego puro y duro. Es la hostia que haga esto'".

La Liga, al rojo vivo

"Creo que depende mucho de lo que pase en Stamford Bridge. Al Real Madrid no le veo mal, al Barça tampoco. Y luego al Atlético le sale todo bien. Debería de ganar el Atleti, pero veremos qué pasa el sábado. Creo que el Real Madrid va a rotar muchísimo, pero creo que van a llegar a las tres últimas jornadas muy empatados los tres, incluso el Sevilla".

Corriente antimadridista

"El Real Madrid no está haciendo ruido porque tiene ahí la Champions. Pero va segundo y tiene ganado el golaverage. Si Barça y Atleti empatan y el Madrid gana, se pone líder. Como hay mucha gente antimadridista, pues no se le toma en cuenta, pero con la temporada que han pasado y que estén vivos en las dos competiciones... Veremos si pasa a la final de la Champions, porque entonces llegarán las rotaciones en La Liga".

Pensamiento culé

"Es bastante triste que uno gane dos títulos, pierda tu eterno rival uno y lo sumes como uno propio -si el Barça gana Liga y Copa y el Real Madrid cae en la Champions-".

Mano negra arbitral

"Yo creo que no. Los árbitros han tenido errores, pero como ha pasado siempre. Creo que tiene que ser muy gorda, muy gorda, para que yo hable de esto. Un tongazo total. A mí esta teoría me parece un poco descabellada. Que Real Madrid y Barcelona se quejen de los árbitros siempre me ha parecido mal como seguidor del Sporting".

Apuesta de Fáez

"Si hay tangazo el miércoles, hago lo que queráis. Lo que queráis, vuelvo a El Bunker y lo que queráis".

¿Llegará el Real Madrid a la final?

"La veo complicada porque el Chelsea es un equipo diferente al que era con Lampard. Pero si tú al Real Madrid le dejas vivo en los primeros 45 minutos, mala señal para el Chelsea. El Real Madrid lleva un año muy atípico y creo que no hay que reprocharle absolutamente nada, creo que hay que levantarse y aplaudir por todo lo que han pasado. Pero creo que va a llegar a la final. Dejas vivo a papá en la ida... le veo en la final".

¿3-5-2?

"Yo creo que va a tirar por un 4-3-3 o un 4-2-2. Te quedan dos centrales bien (Nacho y Militao), aunque si no hay catástrofe contarás con Sergio Ramos, pero no le veo como titular después de salir de una lesión. Ramos no tiene ritmo de juego y se me antoja complicado que juegue y que conste que no hay nadie más ramista que yo".

Eden Hazard

"Para mí cuando el Real Madrid lo ficha pensé 'chapeau'. Luego ves que no funciona y piensas '¡qué mala pata!'. Creo que le falta un pelín de atrevimiento, pero también es por lo poco que ha jugado. Pero si recupera confianza y personalidad, es un jugadorazo. A mí me da un poco de rabia porque por ejemplo contra el Betis vi dos ocasiones que dije 'el Hazard de siempre se hubiese atrevido', pero lo veo también normal. Creo que va a ser un hombre importante y espero que lo sea cuanto antes porque me da mucha rabia".

Test a Rodrigo Fáez

- ¿Pagas la calefacción habitualmente?: La pago, la pago.. vengo así vestido hoy, pero la pago -risas-.

- ¿Qué te levantas al mes en YouTube?: Sobre unos 1000 al mes.

- ¿Tributas en Andorra?: No. Siempre tributaría en España.

- ¿Te sientes más youtuber o periodista?: Periodista, al final interpretó que el periodismo lo puedes hacer en un medio, en YouTube, en Twitch. Soy periodista y creador de contenido.

- ¿Hay que ser gijonés para ser periodista?: Somos una ciudad muy futbolera e igual te tiras al periodismo deportivo.

- ¿Recomendarías trabajar para un club?: Si eres de ese equipo sí. Yo trabajé para el Barça, era un momento que necesitaba separarme de la primera línea, pero creo que para trabajar dentro de un club tienes que tener pasión por ese club y yo no la tenía por el Barcelona.

- ¿Por qué te separaste de la primera línea?: Porque no era feliz. Antes de Kiev tomé la decisión. Pero era por algo más personal, no era feliz. Di un volantazo y ahora estoy en ESPN, que creo que es el mejor medio del mundo, y estoy feliz otra vez. No hay que tener miedo a los cambios.

- Ibai Llanos ha demostrado que...: es un grandísimo comunicador.

- José María García debería...: entrar en Twitch conmigo.

- Siro López se ha convertido en...: un streamer excepcional.

- Josep Pedrerol es...: mi padre periodístico.

- Mi vida sin Irene Junquera sería...: tranquila. ¡Tranquila! Me vuelve loco. La quiero muchísimo, pero me saca de quicio -risas-. Cuando estás hablando de un tema, te corta y empieza otro. Luego vuelve al inicial. La quiero mucho, es como mi hermanita.

- ¿Tu mejor amigo en esta profesión?: Seguramente Guillermo Moreno. Con Guillermo y con Irene es con los que más tiempo he compartido.

- ¿El futbolista que más merece la pena fuera del césped?: Hay muchos. Yo me quedaría con Javi Fuego, que es Dios. También Borja Iglesias es un tío espectacular. Courtois también es un tío muy normal. Denis Suárez... son muchos.

